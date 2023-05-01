В Гатчинском районе Ленобласти подорвали опору ЛЭП

В ночь на 1 мая в Гатчинском районе Ленинградской области оказалась подорвана опора ЛЭП. Как рассказал губернатор Александр Дрозденко, еще одну специалисты разминировали утром.

Специалисты сняли с нее заряд со взрывателем. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники СК и ФСБ, а также саперы и энергетики. По данным 47news, ЛЭП находится под управлением ФСК ЕЭС. Отключения электроэнергии после ЧП не было, автоматика переключила сеть.

«Прошу жителей Ленобласти быть бдительными, сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и предметах»,— заявил губернатор.

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