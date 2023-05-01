Рядом с местом подрыва ЛЭП в Ленобласти нашли еще три взрывных устройства

В ходе проверки места взрыва у ЛЭП в Гатчинском районе Ленинградской области обнаружили еще три взрывных устройства. Об этом 1 мая сообщает 78.ru.

На месте продолжают работу оперативные службы МВД и ФСБ. Росгвардия публиковала фото поврежденной опоры, на которых можно увидеть пластиковые бутылки. Вещество, которое привело к взрыву, пока что не установлено.

Напомним, что длина ЛЭП составляет 94,6 км, она обеспечивает выдачу мощности с Ленинградской атомной электростанции. Линия обеспечивает энергией Гатчинский, Тосненский, Ломоносовский и Волосовский районы региона, население которых составляет около 500 тыс. человек.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что следствие ФСБ возбудило уголовное дело о диверсии после подрыва ЛЭП в Ленобласти.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте