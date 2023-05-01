Следствие ФСБ возбудило уголовное дело о диверсии после подрыва ЛЭП в Ленобласти

УФСБ возбудило уголовное дело по двум статьям после подрыва опоры линии электропередач в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом 1 мая заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

«…возбуждено уголовное дело по ст. ст. 281 (диверсия), 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК РФ. На месте происшествия следователи ФСБ вместе с экспертами проводят детальный осмотр места происшествия»,— написал господин Дрозденко в своем Telegram-канале.

В настоящее время спецслужбы проводят оперативно-розыскные мероприятия. Силовики перекрыли дорогу у деревни Ковшово Сусанинского поселения, где ночью произошел взрыв опоры ЛЭП. Ближайшие дома от места взрыва располагаются в 500 метрах. Со слов местных жителей, звук был похож на взрыв газового баллона и петарды.

Длина ЛЭП составляет 94,6 км, она обеспечивает выдачу мощности с Ленинградской атомной электростанции. Линия обеспечивает энергией Гатчинский, Тосненский, Ломоносовский и Волосовский районы региона, население которых составляет около 500 тыс. человек.

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