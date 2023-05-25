Шереметьево предлагает разрешить китайским авиаперевозчикам неограниченные транзитные посадки в Москве

Аэропорт Шереметьево предлагает ввести пятую свободу воздушного пространства для авиакомпаний из КНР, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в аэропортах. Такое правило позволит китайским перевозчикам совершать транзитные посадки в Москве без ограничений. По данным газеты, инициативу представители Шереметьево обсуждали с Минтрансом, в ведомстве это не подтверждают.

По данным собеседника газеты, вопрос о введении меры поднимался на совещаниях в Минтрансе как минимум с конца 2022 года. Тем не менее идея не формализована официально. Источник издания в «Аэрофлоте» считает, что представить китайским авиаперевозчикам пятую свободу воздуха можно только на взаимной основе.

«Либо авиакомпании из Китая предоставляют нам блоки мест на рейсах из Москвы для наших пассажиров, либо "Аэрофлот" получает пятую свободу в пунктах КНР для полетов в дружественные страны с посадкой в Китае»,— сказал собеседник газеты.

В Минтрансе, указали, что не получали обращений от аэропортов по этому поводу. Представитель Минтранса сообщил «Ведомостям», что вопрос предоставления дополнительных прав должен обсуждаться на переговорах авиационных властей (министерство пригласило китайскую сторону на такие переговоры по вопросу расширения воздушного сообщения).

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Григорий Лейба