Авиакомпании распределяют влияние

Турецкие и ближневосточные перевозчики оказались основными бенефициарами антироссийских авиасанкций. К такому выводу пришли аналитики компании ForwardKeys. По их данным, в прошлом году пассажиропоток между Россией и западными странами сократился вдвое по сравнению с допандемическими показателями. Ситуацией, как отмечается в исследовании, воспользовались компании из стран, которые ограничений на сообщение с Москвой не вводили. О том, как уже изменился авиарынок и что ждет его в этом году, — в материале Алексея Нарышкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Чтобы показать, насколько обрушился авиатрафик на фоне событий на Украине, эксперты сравнили проданные билеты в прошлом году и относительно благополучном для отрасли 2019-м. Получилось, что международное сообщение России с другими государствами упало на 57%. В лидерах падения — перелеты в страны Северной Америки и ЕС, за ними Африка.

Ограничениями на полеты в Европу и через Россию воспользовались игроки, которые раньше не были широко представлены, по крайней мере, на отечественном рынке, рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров: «Наибольшую выгоду получили авиакомпании Турции и, соответственно, ближневосточные перевозчики. Ведь прямой пассажиропоток стал транзитным через их страны. Кроме того, это полеты в Азию.

Сейчас облет российской территории увеличивает и время полета, и стоимость такого рейса. Так что лететь из Европы куда-нибудь в Индонезию удобнее, наверное, через пересадку в Дубае».

Авиакомпании с Ближнего Востока и из Турции могут усилить экспансию на российском рынке, не исключает гендиректор компании Friendly Avia Support Олександр Ланецкий. Хотя, по его словам, вряд ли это будут крупные перевозчики: «В Турции есть еще три-четыре крупных компании, которые могли бы во всяком случае расширить свои полетные программы. Но дадут ли им разрешение летать в те или иные города?

На Ближнем Востоке таких перевозчиков меньше, например, FlyDubai, "дочка" Emirates. Air Arabia могла бы еще много куда полететь. Я бы не опускал еще такой момент: судя по всему, к Турции и Объединенным Арабским Эмиратам есть очень большие претензии, что они помогают с поставками запчастей в Россию. Думаю, что там будет достаточно сильное давление на эти компании».

Еще одним выгодоприобретателем скоро станут китайские компании. Европейские перевозчики уже жалуются в беседе с журналистами Financial Times на привилегированное положение конкурентов из КНР, а в США отстаивать интересы местных авиакорпораций бросились сенаторы. Выхода из этой ситуации не видит главный редактор Avia.ru Роман Гусаров:

«Ну введут они санкции в отношении китайских компаний, и они вообще не будут летать к вам, так от этого и европейская туриндустрия пострадает. Какой самый адекватный и нормальный путь здесь? Конечно же, снятие ограничений, то есть идти на поклон, как говорится, к России. Так что ситуация по сути патовая».

Китайскими партнерами недовольны и российские компании. Связанные с COVID-19 ограничения наконец отменили, но у перевозчиков проблемы с запуском и выполнением рейсов в КНР. Лайнеры под санкциями или из так называемого бермудского реестра Пекин не пускает, есть проблемы и с полетами на самолетах Sukhoi Superjet, у которых нет необходимой сертификации.

Как сообщал РБК, все эти трудности в письме профильному министру описала ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. Прямые рейсы из Москвы в Пекин есть только у «Аэрофлота», на Дальнем Востоке к полетам допущены лишь «ИрАэро» и «Аврора». Хотя до пандемии российские компании были лидерами на этом направлении, напомнил гендиректор Friendly Avia Support Олександр Ланецкий:

«Китай теоретически, особенно для восточной части России, может стать большим подспорьем как для туристов из РФ, так и для граждан КНР. Ведь страна долгое время была закрыта. Это очень большой рынок, который может сильно выстрелить. До пандемии 70% пассажиропотока между странами перевозили именно российские авиакомпании, так что понятно желание многих игроков идти на этот рынок».

В свою очередь, специалисты Национального аналитического кредитного рейтингового агентства в феврале представили три сценарии развития российской авиаотрасли. При худшем развитии событий, пассажиропоток по итогам года будет ниже 85 млн человек, хотя Минтранс запланировал его на уровне более 100 млн. В любом случае, перевозчики продолжат развивать внутреннее сообщение и брать субсидии у государства. В прошлом году на поддержку гражданской авиации в условиях санкций правительство выделило 172 млрд руб.

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