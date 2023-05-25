Санкции попали не в бровь, а в глаз

Минпромторг пообещал оперативно рассмотреть вопрос включения контактных линз в перечень товаров для параллельного импорта. Такое заявление ведомство сделало после материала в эфире радио “Ъ FM”. Игроки рынка рассказали, что поставщики линз Johnson & Johnson стали рассылать салонам оптики уведомления о приостановке импорта. В портфеле американского производителя, например, бренды Acuvue Oasys и TruEye. Их стоимость на этом фоне, как пишут Telegram-каналы, подскочила в полтора раза. На прошлой неделе Минпромторг США ввел новые ограничения на ввоз товаров в Россию. В список попали в том числе и контактные линзы. Ждать ли их дефицита на рынке? И какие есть аналоги американских линз? Выясняла Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Частичные проблемы с поставками контактных линз возникли сразу после начала военных действий России на Украине. Крупнейшие производители оперативно сократили объем импорта, а цены в оптиках стремительно выросли. Впрочем, тогда, как оказалось, они были не максимальными, делится наблюдениями сотрудница “Ъ FM” Яна Лубнина:

«В марте 2022 года, когда начались активные военные действия, ценник на мои линзы поднялся кратно — тогда он достигал 7,8 тыс. руб. К октябрю 2022-го стоимость снизилась — держалась на уровне 5–5,5 тыс. руб. за упаковку. Сейчас я открыла ту же страницу, и вижу цены от 6,5 тыс. руб. до 8,5 тыс. руб. за ту же коробку. Так, есть цены выше, чем в марте 2022 года. В ноябре 2021-го я покупала те же самые линзы за 3,8 тыс. руб.»

Американские бренды занимают не менее 70% рынка линз в России. Только на долю Johnson & Johnson приходится чуть ли не половина общего объема. Поставщики продукции этого бренда уже уведомили ритейлеров об остановке импорта, рассказал владелец оптики Harry Cooper Махмуд Тамимдаров: «Пытаемся разместить заказы. Есть кое-какие трудности, и мы получали даже письма от некоторых наших поставщиков.

Основные поставщики контактных линз на российском рынке — Johnson & Johnson и CooperVision. Наверное, это два самых больших игрока.

С первым точно есть проблемы, и цены на них выросли. Johnson работает и напрямую с большинством сетей оптик здесь, и через оптовых дистрибуторов, которые распространяют продукцию по более мелким оптикам. Соответственно, они не получают товар и информируют об этом всех остальных. Johnson доминировал на нашем рынке с долей 40–50%».

В качестве альтернативы американским линзам есть, например, российские. Таких, впрочем, немного. По разным оценкам, только 10–15% рынка приходится на внутренних производителей. Причем некоторые компании прямо на своем сайте указывают, что изготавливают линзы из материалов, привезенных из Великобритании и США. Что будет с их поставками, вопрос открытый.

Еще одна альтернатива — китайские или корейские бренды. Их тоже немного, но найти линзы можно, отмечает совладелец салона «Очки Бутик» Анастасия Дюженкова: «На данный момент работали только с Johnson. Но мы и так планировали переходить на другого поставщика, который под санкции не попал. Есть множество других марок — линзы точно будут. Знаю, что некоторые сети уже повысили цены. Сейчас еще такой переходный момент — не все прислали информационные письма».

Контактные линзы в список товаров для параллельного импорта пока не включены. Минпроторг заверил, что готов оперативно это исправить. Но директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов сомневается, что дефицита удастся избежать: «Со стороны Минздрава очень строгое лицензирование. Когда с рынка уходит иностранный поставщик, получается, что никто, кроме него, не может привезти не только потому, что у него интеллектуальные права, но и потому, что сертификаты эти на продукцию тоже его.

Каждый человек, который везет ее самостоятельно в обход официальной дистрибуции, по сути, должен заново проходить эту сертификацию, решать вопросы технического регулирования.

А делать это сложно, поскольку Минздрав и все остальные будут требовать документы от производителя, то есть получается замкнутый круг. Захотят ли это делать Минпромторг и Минздрав, я не знаю».

Кстати, как обнаружил “Ъ FM”, сроки заказа некоторых видов линз на маркетплейсах уже увеличились с привычных пары часов до недели. Между тем прошлой весной клиники отмечали рост спроса на операции по коррекции зрения. Вероятно, таких данных стоит ждать и теперь.

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