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Не смотря на цены

Наметился дефицит контактных линз

В России возник дефицит самых популярных контактных линз Acuvue, на долю которых приходится половина импорта этой продукции в страну. Производитель американская Johnson & Johnson на фоне высокого спроса ограничила отгрузки сетям, фактически введя квотирование, чтобы избежать вымывания товара. Из-за проблем с логистикой увеличились сроки поставок линз и других компаний, включая Bausch & Lomb, CooperVision, Alcon. Дефицит будет увеличиваться, считают участники рынка, а цены продолжат расти.

Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

О том, что в рознице возник дефицит контактных линз Acuvue от Johnson & Johnson (J&J), “Ъ” рассказали представители трех салонов оптики. Непросто заказать продукцию и в онлайне. В linzi.ru (сеть «Оптик Сити») сейчас линзы Acuvue оформляются только по предзаказу, говорится на сайте сервиса. В интернет-магазине «Очкарик» обещают доставить линзы до пункта самовывоза в начале мая. В колл-центрах обеих сетей “Ъ” сообщили, что ожидают поставку в конце апреля.

Acuvue — самый популярный в России бренд линз. По данным «Счастливого взгляда», в сети на эти линзы приходится 50% продаж линз в рознице и 70–80% — в онлайне. По подсчетам RNC Pharma, в 2021 году в РФ завезено Acuvue на 5,4 млрд руб., или 55% от общего объема импорта.

J&J 29 марта объявила о прекращении поставок в РФ средств личной гигиены, но это не касалось линз. Проблемы с Acuvue начались в марте, когда производитель ограничил отгрузки запрашиваемых розницей объемов, поясняют два представителя сетей салонов оптики. Компания отгружала линзы до 10 марта полностью, а потом поставляла только специализированные товары, например, линзы при астигматизме, говорит руководитель направления закупок направления «Мягкие контактные линзы» сети «Счастливый взгляд» Виктория Кособуцкая. По ее словам, поставки возобновились 1 апреля, но в небольшом объеме, сейчас сеть обслуживает заказы, сделанные в марте.

«Из-за повышенного спроса стандартный месячный объем в нашей сети был выбран за первые десять дней марта»,— говорит управляющий партнер «Интероптики» Евгений Веселов. Тогда же, по его словам, сеть захотела увеличить объемы отгрузок Acuvue, но в J&J сообщили, что ввели квотирование для розницы, и до апреля заказать дополнительные партии было невозможно. «В начале апреля мы получили партию и закрыли потребности, но только частично»,— отмечает господин Веселов.

Директор по развитию «Айкрафт оптики» Михаил Костик сообщил, что в конце марта J&J уведомила сеть о временной приостановке поставок линз: «У нас остались запасы — их хватит на полгода». В Johnson & Johnson на запрос “Ъ” не ответили.

J&J готова и дальше сотрудничать с крупными сетями РФ, утверждает Виктория Кособуцкая. Ограничения отгрузок, по ее словам, вызваны повышенным спросом в марте. По словам Евгения Веселова, производитель продолжит квотирование во втором квартале. Он предполагает, что таким образом компания стремится сохранить товарные остатки Acuvue из-за отсутствия новых поставок.

В то же время, сообщил “Ъ” представитель одной из сетей оптик, другие производители, включая Bausch & Lomb, CooperVision, Alcon, Ciba Vision, сейчас не квотируют поставки в РФ. Но сроки поставок их продукции увеличены из-за возникших сложностей с логистикой, поясняет собеседник “Ъ”.

Ограничения в поставках происходят на фоне повышенного спроса на линзы, так как россияне покупают продукцию впрок на фоне скачков курса валют. Так, в «Айкрафт оптике» спрос в марте год к году вырос в 1,5–2 раза, в «Интероптике» — в 2–2,5 раза, в «Счастливом взгляде» — в 3–4 раза. При этом, по данным «Интероптики», цены на линзы в марте уже выросли на 15–20%. По словам Виктории Кособуцкой, производитель Acuvue увеличил на 25% оптовые цены на следующую закупку, назначенную на 18 апреля.

Полина Гриценко

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