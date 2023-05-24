Минпромторг пообещал включить контактные линзы в список для параллельного импорта в случае дефицита

В Министерстве промышленности и торговли России заявили, что в случае прекращения поставок контактных линз оперативно будут приняты меры по внесению продукции в перечень параллельного импорта. Поставщики линз под брендами Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes ранее начали уведомлять контрагентов о приостановке импорта.

«В Минпромторге РФ обещают, что в случае прекращения поставок контактных линз ведомство оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта»,— сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По данным «Ъ FM», России грозит дефицит контактных линз, поскольку поставщики товаров Johnson & Johnson (эта компания выпускает линзы под брендами Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes) начали уведомлять оптиков о приостановке импорта продукции. Стоимость некоторых линз подскочила в полтора раза.

Александр Кислов