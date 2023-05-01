В аэропорту Кишинева задержана вице-председатель оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер

Вице-председатель молдавской оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер задержана в аэропорту Кишинева при попытке покинуть страну. Прокуратура Молдавии утверждает, что госпожа Таубер нарушила условия, «предусмотренные примененными к ней мерами пресечения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Таубер

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Марина Таубер

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Сегодня утром Марина Таубер была задержана в международном аэропорту Кишинева по пути в Тель-Авив (Израиль), через Стамбул (Турция). Задержание произведено на основании постановления прокурора Антикоррупционной прокуратуры, также выданного сегодня, на том основании, что обвиняемая нарушила условия, предусмотренные примененными к ней мерами пресечения»,— говорится в заявлении Антикоррупционной прокуратуры (цитата по «РИА Новости»).

В июле 2022 года Антикоррупционная прокуратура провела несколько обысков по уголовному делу о незаконном финансировании политической партии «Шор». Госпожа Таубер фигурирует в двух уголовных делах по факту «сознательного принятия финансирования партии организованной преступной группой» и «фальсификации отчета о финансовом управлении партией "Шор"». Парламент лишил ее депутатского иммунитета.

23 июля 2022 года Марину Таубер поместили на 30 суток в тюрьму в Кишиневе. Позже меру пресечения изменили, и ее перевели под домашний арест. В феврале 2023 года с госпожи Таубер были сняты ограничения на передвижение. Также суд постановил вернуть политику ее заграничный паспорт.