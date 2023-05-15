«Африка вписывается в логику формирования нового, более справедливого мироустройства»

Укрепление связей с Африкой рассматривается сейчас как одно из важных направлений внешней политики РФ. Новый импульс отношениям с африканскими странами по замыслу российских властей призван придать саммит Россия—Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге. О том, чем продиктован поворот России к Африке и насколько целесообразна такая политика, корреспонденты “Ъ” Леонид Ганкин и Елена Туева побеседовали с председателем комитета Совета федерации по международным делам Григорием Карасиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Карасин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Григорий Карасин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— Мы с вами помним, как строилось сотрудничество с африканскими странами в эпоху Холодной войны и блокового противостояния. Сегодня начинается новая битва за Африку?

— Наверное, правильнее сказать, что если не битва, то борьба внешних игроков за позиции и влияние на Африканском континенте не прекращалась никогда. Она продолжается сейчас и будет вестись в будущем. Ведь Африка обладает огромным потенциалом развития и колоссальными ресурсами, что делает ее особенно привлекательной в условиях динамичного изменения соотношения сил в мире и формирования нового международного устройства. Причем для всех, ведь растущие рынки сбыта и надежные источники сырья нужны и тем державам, которые утрачивают свои позиции, и тем, что находятся на подъеме.

При этом сталкиваются два подхода. Традиционный западный все еще рассматривает континент как объект подчинения и, по сути, неоколониальной эксплуатации. Но всерьез заявляют о себе и лидеры нового мира — Китай, Россия, Индия, Турция, которые в той или иной модальности предлагают африканским партнерам равноправные и прагматичные отношения, основанные на взаимном уважении и балансе интересов.

Это придает остроту конкуренции между ними, однако для африканцев, пожалуй, открывает дополнительные возможности, которыми они не прочь воспользоваться к своей выгоде. Важно, чтобы соперничество велось в цивилизованной форме и не в ущерб друг другу,— мы к этому призываем и сами подаем пример.

— СССР готовил кадры для Африки, строил важные хозяйственные объекты. Там работали советские врачи, учителя, инженеры. Но в экономическом плане Советскому Союзу это практически ничего на дало, наоборот, остались огромные долги по кредитам, которые впоследствии мы в большинстве случаев списали, и все это делалось во имя победы в идеологической войне. Не повторим ли мы сейчас эту ошибку?

— Советское содействие Африке действительно было масштабным и многогранным, а по своей бескорыстности, пожалуй, уникальным. Но назвать его бесполезным не повернется язык — африканцы нам по сей день благодарны за помощь в борьбе с колониализмом и апартеидом, в становлении основ национальной экономики, укреплении обороноспособности. Мы это чувствуем сейчас на всех уровнях. Многие из тех, кто обучался в Советском Союзе, продолжают работать на благо своих государств, оставаясь искренними друзьями нашей страны, сторонниками, а нередко и участниками российско-африканского сотрудничества.

Поставки советского вооружения и военной техники в целом ряде случаев обернулись впоследствии выгодными контрактами и для России, сформировав прочный базис военно-технического сотрудничества со странами Африки, которое в целом успешно развивается к удовлетворению обеих сторон. Даже кредиты того периода отнюдь не все оказались списанными: программы «Долг в обмен на развитие», предусматривающие реализацию проектов в соответствующих странах в счет их задолженности, осуществляются с Танзанией, Мозамбиком и Мадагаскаром, прорабатываются с Эфиопией и Бенином, а с Замбией таковая уже завершена.

Если же рассматривать вопрос в целом, то Россия, продолжая оказывать африканским государствам посильное и адресное гуманитарное содействие, стремится развивать с ними связи на взаимовыгодной основе.

И в какой-то степени в этом преуспевает: во всяком случае объем товарооборота со странами Африки, являющийся синтетическим показателем масштабов сотрудничества, в последнее время растет, даже невзирая на чинимые Западом препятствия. По итогам прошлого года он приблизился к $18 млрд, при этом структура российского экспорта постепенно меняется в пользу несырьевых товарных групп.

— Вы считаете, что помощь, оказанная в советское время африканским странам, может пойти в зачет России сегодня?

— Напомню, в 1963 году в СССР был учрежден День Африки, который мы продолжаем ежегодно отмечать 25 мая. Тогда он символизировал солидарность с борьбой африканских народов за независимость против колониализма. И вот прошло ровно 60 лет, многое в мире изменилось, но память о том времени в Африке живет. Посещая африканские страны или принимая здесь их представителей, я чувствую, что они смотрят на нас лучезарными глазами, понимая, что мы представляем страну, которая в свое время помогла им встать на ноги. Поверье мне, они помнят об этом. И это хорошая основа для развития сотрудничества.

— Что сегодня может дать России поворот к Африке кроме политических дивидендов?

— А почему мы должны от них абстрагироваться? Ведь в условиях ожесточенного противоборства, в котором нашим противником выступает отнюдь не только украинское руководство, но и весь спонсирующий его Запад, солидарность друзей — а их у нас в Африке немало — дорогого стоит! Достаточно сказать, что при голосовании по антироссийским проектам резолюций Генеральной ассамблеи ООН после 24 февраля 2022 года африканские государства составили до половины тех, кто в той или иной форме их не поддержал. И ни одно из них не присоединилось к односторонним антироссийским санкциям, введенным США и их сателлитами.

Если говорить об экономике, то нельзя забывать о возможностях, которые открывает начавшийся в 2021 году процесс становления Африканской континентальной зоны свободной торговли (АКЗСТ), в перспективе — общеконтинентального рынка, объединяющего страны с общим населением порядка 1,4 млрд человек и совокупным ВВП более $3 трлн. Мы этими шансами намерены активно воспользоваться, налаживая связи с АКЗСТ как по линии ЕАЭС, так и на двусторонней основе.

В более широком плане Африка важна тем, что как нельзя лучше вписывается в логику формирования нового, более справедливого мироустройства, во многом разделяя наши представления о нем.

Подобно россиянам, африканцы привержены традиционным ценностям, готовы защищать свою культурную идентичность от внешних посягательств, не приемлют менторства и ценят право самостоятельно определять пути своего развития. А значит, являются потенциальными единомышленниками России в рамках складывающегося «нового мирового большинства».

— Из-за того что после распада СССР наша страна фактически ушла из Африки, ее позиции заняли другие игроки — западные страны и Китай, разобравшие самые лакомые кусочки. То есть время упущено. Можем ли мы с ними конкурировать?

— Позволю себе не согласиться: из Африки мы не уходили — даже в 1990-е годы у России на континенте имелось около 40 посольств, дипломатические отношения поддерживались со всеми его государствами, не прекращались торгово-экономические связи и военно-техническое сотрудничество, продолжали обучаться в нашей стране африканские студенты. Более того, немало крупных российских компаний, таких как «Роснефть», «Газпромнефть», АЛРОСА, ЛУКОЙЛ, «Росгеология», «Русал», РЕНОВА, «Северсталь», «Уралхим», «Уралкалий», «ФосАгро», пришли за эти годы в Африку и работают там.

Важно понимать, что при всей остроте конкуренции и важности фактора времени место на континенте для России остается, ее там уважают и ждут. Да и соперничать с другими претендентами на «место под африканским солнцем», располагая востребованными в Африке компетенциями, мы можем и готовы. Совсем недавно с космодрома «Байконур» был запущен первый ангольский спутник в рамках проекта создания национальной системы спутниковой связи и телевещания «АНГОСАТ». Госкорпорация «Росатом» предлагает сразу нескольким африканским странам программы использования атомной энергии в мирных целях, включая строительство центров на базе многоцелевых исследовательских реакторов, а в перспективе — и атомных электростанций. По линии Роспотребнадзора ведется работа по развитию потенциала реагирования ряда государств континента на угрозы эпидемиологического характера — история с коронавирусом показала, что они могут затронуть нас всех.

— В чем, с вашей точки зрения, смысл и значение предстоящего саммита Россия—Африка?

— Вторая российско-африканская встреча в верхах, которая состоится в конце июля текущего года в Санкт-Петербурге, должна определить вектор развития российско-африканских отношений на ближайшие годы. Вместе с запланированным в ее рамках экономическим и гуманитарным форумами она призвана придать нашим связям с Африканским континентом новую динамику, вывести их на более высокий уровень, расширить и обогатить палитру сотрудничества.

Политически проведение в Северной столице России столь представительного международного мероприятия станет выразительным свидетельством тщетности потуг Запада, направленных на «изоляцию» нашей страны. Мы же со своей стороны продемонстрируем, что готовы решительно отстаивать право своих друзей из Африки на выработку независимого политического курса, создание уникальных моделей социально-экономического развития. Все это так или иначе пойдет в копилку наших общих усилий по закреплению многополярной системы мироустройства, в которой Африканский континент со временем станет одним из самостоятельных центров.

В практическом плане предстоит согласовать совместный алгоритм действий на среднесрочную перспективу, интенсифицировать работу по созданию новых инструментов и механизмов российско-африканского сотрудничества, определиться с неотложными шагами по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности, налаживанию новых логистических цепочек и разработке устойчивых к внешним воздействиям схем осуществления внешнеторговых платежей. Должное внимание будет, как всегда, уделено вопросам образования, здравоохранения и сотрудничества в гуманитарной сфере.

— В свое время вы много лет работали в Африке как дипломат. Какие советы вы можете дать тем, кто сейчас занимается развитием отношений с африканскими странами?

— Если кратко, надо любить и понимать Африку — ее людей, историю и культуру. Не пасовать перед трудностями, стараться поглубже вникнуть в суть проблем и не упустить детали, но главное — неизменно сохранять бодрость духа и оптимизм. От этого в дипломатии зависит стратегический успех.