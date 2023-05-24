Посол Украины анонсировал скорую поставку 110 танков Leopard 1A5 из Германии

Посол Украины в Германии Алексей Макеев разместил в Twitter короткую видеозапись с танком Leopard 1A5 и написал: «Уже скоро». По его словам, из ФРГ на Украину направят 110 таких танков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michele Tantussi / Reuters Фото: Michele Tantussi / Reuters

В предыдущем посте господин Макеев заявил, что «танковая коалиция» в поддержку Украины будет расширяться. «Наши союзники стоят позади нас. Вместе мы сильны в нашей воле к безопасному будущему. Решения последней встречи в Рамштайне активно реализуются»,— написал посол.

В феврале глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что в коалицию по поставкам Украине танков Leopard вошли восемь стран: Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия. 27 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны—члены НАТО передали ВСУ 1550 бронемашин и 230 танков (более 98% от обещанного).

О последней встрече контактной группы НАТО по Украине на немецкой базе Рамштайн — в материале «Ъ» «Рамштайн батяня, батяня Рамштайн».

Григорий Лейба