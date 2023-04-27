Столтенберг рассказал о подготовке странами НАТО 9 бронетанковых бригад для Украины

Страны—члены НАТО передали Украине более 98% обещанных боевых машин, а также подготовили не менее девяти бронетанковых бригад. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на встрече с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Heiko Becker, Reuters Йенс Столтенберг

Фото: Heiko Becker, Reuters

«Государства—члены НАТО уже передали Украине беспрецедентную военную помощь в виде 1550 бронемашин, 230 танков, современных средств ПВО и современной артиллерии, огромных объемов боеприпасов, обеспечили подготовку и вооружение свыше девяти бронетанковых бригад»,— рассказал господин Столтенберг. По словам генсека НАТО, эти поставки помогут Украине «занять сильную позицию, чтобы продолжать отвоевывать оккупированные территории».

Йенс Столтенберг традиционно отметил, что страны НАТО будут оказывать Украине поддержку «столько, сколько нужно». По его словам, альянс продолжит работать над тем, чтобы вооруженные силы Украины смогли как можно скорее перейти от советских стандартов к стандартам НАТО. В то же время господин Столтенберг отметил, что «недооценивать Россию не стоит». По его словам, российская армия может «компенсировать недостаток качества количеством».

О том, что Киев получил от союзников уже более 98% обещанной военной техники, ранее заявлял командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал армии США Кристофер Каволи. Однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк указал, что господин Каволи исходит «из определенной математики». По его мнению, оценка в 97–98% — «это слишком». Он добавил, что техники должно быть намного больше.

Подробнее о перспективах расширения поставок — в материале «Рамштайн батяня, батяня Рамштайн».

Милена Костерева