Virgin Orbit сообщила о полном прекращении деятельности после продажи активов

Во вторник, 23 мая, космическая компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона сообщила, что она полностью прекратит деятельность после завершения продажи активов. Активы компании были оценены в $36 млн, то есть около 1% от капитализации компании на конец 2021 года, когда она провела IPO в США и оценивалась в $3,5 млрд. В заявлении руководство компании поблагодарило сотрудников, инвесторов, партнеров и клиентов.

Проблемы компании начались после того, как в январе ей не удалось совершить первый в истории запуск космических спутников с территории Великобритании. В середине марта стало известно, что компания приостановила работу и отправила в неоплачиваемый отпуск большинство сотрудников. Virgin Orbit попыталась найти финансирование, а когда это не удалось, в апреле объявила о банкротстве.

Яна Рождественская