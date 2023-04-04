Virgin Orbit объявила о банкротстве

Сегодня, 4 апреля, космическая компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона подала заявление о защите от кредиторов в соответствии со ст. 11 закона о банкротстве США. В заявлении сообщается об активах компании на $243 млн и долгах на $153,5 млн. В условиях защиты от кредиторов компания будет искать покупателя.

В последнее время Virgin Orbit испытывает серьезные финансовые трудности. Это связано в числе прочего с тем, что в январе ей не удалось совершить первый в истории запуск космических спутников с территории Великобритании. В середине марта стало известно, что компания приостановила работу и отправила в неоплачиваемый отпуск большинство сотрудников. После этого Virgin Orbit продолжила искать финансирование, но не смогла найти его и на прошлой неделе объявила об увольнении 85% сотрудников.

В 2021 году компания провела IPO, тогда ее оценили в $3,7 млрд, сейчас стоимость Virgin Orbit упала до $65 млн. Крупнейшим акционером Virgin Orbit с 75-процентной долей является Virgin Group господина Брэнсона, второй по размеру акционер с долей 17,9% — эмиратский инвестфонд Mubadala. В ноябре прошлого года Virgin Group инвестировала в космическую компанию $1 млрд.

Яна Рождественская