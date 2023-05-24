Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Совет федерации денонсировал договор о вооруженных силах в Европе

Совет Федерации одобрил закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Законопроект был внесен в Госдуму президентом Владимиром Путиным 10 мая и одобрен депутатами 16 мая.

ДОВСЕ: когда подписан и в чем суть

Читать далее

ДОВСЕ был подписан в 1990 году, он квотировал число боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. Россия приостановила участие в договоре в июле 2007-го, после того как НАТО отказалось ратифицировать его обновленную версию. В пояснительной записке к проекту о денонсации ДОВСЕ говорилось, что договор «во многом устарел и утратил связь с действительностью» в том числе из-за расширения НАТО.

Подробнее о выходе РФ из договора — в публикации «Ъ» «Обуза прошлой эпохи».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...