Совет федерации денонсировал договор о вооруженных силах в Европе

Совет Федерации одобрил закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Законопроект был внесен в Госдуму президентом Владимиром Путиным 10 мая и одобрен депутатами 16 мая.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году, он квотировал число боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. Россия приостановила участие в договоре в июле 2007-го, после того как НАТО отказалось ратифицировать его обновленную версию. В пояснительной записке к проекту о денонсации ДОВСЕ говорилось, что договор «во многом устарел и утратил связь с действительностью» в том числе из-за расширения НАТО.

Подробнее о выходе РФ из договора — в публикации «Ъ» «Обуза прошлой эпохи».

Лаура Кеффер