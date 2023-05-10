В Госдуму внесен законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Дата рассмотрения законопроекта пока не назначена. Представителем президента РФ при обсуждении документа станет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков (он же будет выполнять эту функцию при рассмотрении законопроекта в Совете федерации).

В пояснительной записке отмечается, что договор «во многом устарел и утратил связь с действительностью», в том числе из-за расширения НАТО. Также отмечается, что США и их союзники проводят «линию на военную конфронтацию с Россией».

ДОВСЕ квотировал число боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. Их использование ограничивалось на территории действия договора. Договор подписали в 1990 году в Париже представители 16 стран НАТО и 6 стран Организации Варшавского договора. В 1999 году был подписан обновленный вариант документа. Позже его ратифицировали четыре страны — Россия, Украина, Казахстан и Белоруссия. Президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией действия ДОВСЕ и связанных с ним документов 13 июля 2007 года. Это решение было ратифицировано обеими палатами парламента и вступило в силу 12 декабря 2007 года.

Подробнее о ситуации вокруг ДОВСЕ — в материале «Ъ» «Белоруссии досталось за Россию».

Александр Кислов