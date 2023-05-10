Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Госдуму внесен законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Дата рассмотрения законопроекта пока не назначена. Представителем президента РФ при обсуждении документа станет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков (он же будет выполнять эту функцию при рассмотрении законопроекта в Совете федерации).

В пояснительной записке отмечается, что договор «во многом устарел и утратил связь с действительностью», в том числе из-за расширения НАТО. Также отмечается, что США и их союзники проводят «линию на военную конфронтацию с Россией».

Что такое ДОВСЕ

Читать далее

ДОВСЕ квотировал число боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. Их использование ограничивалось на территории действия договора. Договор подписали в 1990 году в Париже представители 16 стран НАТО и 6 стран Организации Варшавского договора. В 1999 году был подписан обновленный вариант документа. Позже его ратифицировали четыре страны — Россия, Украина, Казахстан и Белоруссия. Президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией действия ДОВСЕ и связанных с ним документов 13 июля 2007 года. Это решение было ратифицировано обеими палатами парламента и вступило в силу 12 декабря 2007 года.

Подробнее о ситуации вокруг ДОВСЕ — в материале «Ъ» «Белоруссии досталось за Россию».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...