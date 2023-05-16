Госдума денонсировала Договор об обычных вооружениях в Европе

Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Решение было принято единогласно. Проект закона о денонсации договора был внесен президентом Владимиром Путиным 10 мая. Россия приостановила участие в ДОВСЕ в июле 2007 года после того, как НАТО отказалось ратифицировать его обновленную версию.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что денонсация ДОВСЕ — это «сигнал Западу, что больше ни Соединенные Штаты, ни натовские страны не являются договороспособными партнерами, чью позицию мы учитываем». Он заявил, что инфраструктура НАТО «вплотную приближена к нашим границам», также западные страны увеличили количество танков и боевых бронированных машин.

В пояснительной записке к проекту о денонсации ДОВСЕ говорилось, что договор «во многом устарел и утратил связь с действительностью», в том числе из-за расширения НАТО. ДОВСЕ был подписан в 1990 году, он квотировал число боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. Их использование ограничивалось на территории действия договора. В МИД РФ считают, что ДОВСЕ противоречит интересам безопасности России.

Подробности — в материале «Ъ» «Обуза прошлой эпохи».

Лаура Кеффер