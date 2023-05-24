Детским лагерям мало отдыхающих

Отдых дороже, смена короче. Средний чек на путевку в детский лагерь Московской области этим летом начинается от 70 тыс. руб. Это притом что в ряде учреждений сократили смены с 14 до 12 дней, сообщили “Ъ FM” в Российском союзе туриндустрии. Из-за высоких цен и отмены федерального детского кешбэка многие лагеря в первую смену остаются недоукомплектованными, делятся участники рынка. При этом сохраняется стабильный спрос на тематические программы — робототехнику, программирование, промышленный дизайн. Во сколько обойдется детский летний отдых в России? И какие на фоне санкций остались альтернативы за границей? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Детский отдых этим летом стал дороже на 20%. И кешбэк, как ни просили профсоюзы и участники рынка, правительство не сохранило. Но ряд регионов оставил местные субсидии и возвращает 50% от стоимости путевки, но не больше 20 тыс. руб. Это, например, Алтай. Тематические программы для школьников теперь стоят от 60 тыс. руб. на человека и доходят до 200 тыс. руб. за две недели, если это Сочи. Традиционно в топе языковые лагеря, и в некоторых уже появился китайский, но пока это единичные предложения.

А вместо Великобритании теперь едут подтянуть английский в Турцию и Арабские Эмираты, говорит гендиректор туроператора детских программ Campus World Екатерина Ерина: «Какие-то крупные сетевые британские школы берут детей постарше. Турция — от 10 до 17 лет на базе учебных кампусов. Самое приемлемое там стоит в районе 150–170 тыс. руб. В Арабских Эмиратах — до 300 тыс. руб. Там достаточно жесткие ограничения с точки зрения сопровождения детей — могут быть сложности с прохождением паспортного контроля».

Из-за за спецоперации спрос на зарубежные программы в этом году сильно просел. А многие родители опасаются отправлять детей не только за границу, но и в Крым. Коммерческая путевка на три недели в «Артек», к примеру, обойдется в 115 тыс. руб., а в Сочи тематические программы начинаются от 100 тыс. руб., но за две недели, говорит гендиректор туроператора «Диал-тур» Татьяна Иванова:

«В прошлом году еще был спрос на Крым — в этом году желающих нет. Лагеря по тендеру будут принимать детей в том числе из Луганска и Донецка. Сейчас много патриотических учений, и сверху поступают определенные инструкции. "Движение первых" интегрируется с детскими лагерями. Это наша бывшая пионерия».

Кроме «Артека» патриотические программы будут в «Орленке», «Алых парусах», «Смене» и «Океане». Коммерческим лагерям, делятся собеседники “Ъ FM”, пока дали право выбора. Что касается тематических направлений, то после лагерей с изучением английского спросом пользуются спортивные летние школы с уклоном на теннис, конный спорт, шахматы. К примеру, в Москве этим летом откроется городской лагерь по футболу от академии Paris Saint-Germain Russia, говорит ее управляющий директор Евгений Леснов:

«Весь июнь четыре смены. В будни родители могут оставить детей с 9:00 до 20:00. На территории нашей базы в Лужниках у ребят порядка 10 различных активностей. Это скалодром, аквапарк, бассейн, пляжные площадки, велопрогулки, футбол. Именно городской лагерь у нас открыт для всех — членом академии быть не обязательно».

Обойдутся такие активности в 50 тыс. рублей за пять дней с питанием от известного ресторатора. Также есть возможность попасть в мир футбола, вдруг ваш ребенок — будущий Пеле или Месси. Но там уже другие цены: детские летние сборы от той же академии PSG в Турции стоят 250 тыс. руб. за неделю, но на базе отеля «пять звезд» и на берегу моря.

Для продвинутых ребят на выбор есть школы бизнеса, личностного роста, робототехники и программирования. Там можно не только презентовать свой проект — даже на английском, — но и получить работу, говорит директор школы образовательных программ в области IT GoTo Алена Ильина: «Мы берем ребят, которые увлекаются программированием. Это либо интенсив, чтобы прокачаться в какой-то теме, либо разработка проекта в команде. Есть ребята, которые знакомятся с преподавателями из университетов и разработчиками, а потом идут на стажировки в "Яндекс", мелкие стартапы».

Летние школы программирования стоят 100–150 тыс. руб. за две недели. Такие есть в Подмосковье, Ленинградской области и Краснодарском крае. Но желающих больше, чем лагеря могут принять. Владельцы школ признаются: многие IT-преподаватели, с которыми они работали, уехали, поэтому остались одна-две смены на все каникулы.

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