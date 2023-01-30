Скидки, воздух и вода

После ликвидации Ростуризма в подвешенном состоянии оказался вопрос продления кэшбэка для летнего отдыха детей. Участники рынка обратились в правительство с просьбой продлить программу и выделить на это средства из бюджета. Сейчас спрос на детский отдых на 47% выше, чем год назад, во многом из-за ограничения числа доступных зарубежных направлений. Но часть операторов детского туризма опасаются, что отсутствие кэшбэка приведет к снижению продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо организации «Содействие детскому отдыху» премьеру Михаилу Мишустину от 25 января с просьбой продлить программу детского туристического кэшбэка на 2023 год, выделив средства из федерального бюджета. Вопрос о продлении программы «повис в воздухе после ликвидации Ростуризма», говорится в письме. В аппаратах правительства, вице-премьера Дмитрий Чернышенко (курирует туризм), Минэкономики и Минпросвещения “Ъ” не ответили.

Руководитель координационного совета «Содействия детскому отдыху» Валерий Долгих поясняет, что в то время как решение по поводу взрослого кэшбэка четко сформулировано (его решено не продлевать), ситуация с детским остается неопределенной. Этот вопрос правительство по поручению президента прорабатывало в конце 2022 года, отмечает господин Долгих. Руководитель Союза организаторов детского активного туризма Марина Ненарокова сообщила “Ъ”, что готовит аналогичное обращение в правительство.

Программа кэшбэка на отдых детей, предполагающая возврат на карту «Мир» 50% от стоимости путевок, но не более 20 тыс. руб., действовала в 2021–2022 годах. Только в прошлом году в ее рамках приобретено 811 тыс. путевок с общей суммой возвратов в 10,7 млрд руб. Эти средства, как и для взрослого кэшбэка, выделялись в рамках нацпроекта по развитию туризма. Но на 2023–2025 годы финансирование программы не предусмотрено (см. “Ъ” от 28 сентября 2022 года).

Собеседник “Ъ” на рынке подтверждает, что тема детского кэшбэка обсуждалась в правительстве, но решения пока нет: «Звучали разные предложения, например предоставления кэшбэка только на отдых детей участников военных действий». По словам Валерия Долгих, из-за неопределенности с кэшбэком участники рынка детского туризма не могут в полном объеме планировать работу на летний сезон. Марина Ненарокова уверена, что на фоне общего снижения доходов населения отсутствие кэшбэка в этом году приведет к сокращению числа детей, отдыхающих в лагерях.

Однако пока негативный эффект от отсутствия кэшбэка незаметен. Гендиректор Incamp.ru Елена Рыженкова говорит, что с начала января спрос на летний отдых детей оказался на 47% выше год к году, связывая это с общим подъемом внутреннего туризма. В 2019 году зарубежные детские лагеря, по ее словам, формировали 15% от общего объема продаж. Но сейчас европейские направления для организованного детского отдыха закрыты, и летом будут доступны преимущественно Турция и ОАЭ.

Саму ситуацию с детским кэшбэком Елена Рыженкова считает неоднозначной: «С одной стороны, все ждут решения по этому вопросу, с другой — часть родителей уже сейчас старается забронировать путевки на лето, опасаясь роста цен в случае старта программы». По ее словам, стоимость отдыха остается примерно на уровне 2022 года, при этом половина контрагентов не заявили цены на лето, ожидая решения по кэшбэку. Конъюнктура на рынке детского отдыха еще может заметно поменяться: пик спроса на лагеря приходится на май, подчеркивает госпожа Рыженкова.

Марина Ненарокова отмечает, что сейчас хорошие темпы бронирования характерны для дорогих лагерей, где отдых превышает 65 тыс. руб. за смену. Они почти не зависели от мер господдержки. Падение спроса, по мнению эксперта, скажется на среднем и низком ценовых сегментах. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин считает, что в условиях ограниченного финансирования кэшбэк было бы целесообразно перевести в социальную плоскость, предоставляя его семьям с ограниченными финансовыми возможностями.

Александра Мерцалова