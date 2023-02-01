Петербуржцы через «Госуслуги» могут вернуть деньги за путевки в детские лагеря

В Санкт-Петербурге начался прием документов от родителей, которые хотят отправить своих детей на отдых в детские лагеря во время весенних и летних каникул. В этом году горожане льготных категорий могут подать заявления для оплаты полной стоимости путевок в электронном виде, сообщили в пресс-службе Смольного.

Бюджет города покрывает 60% от стоимости путевки: сумма на время весенних каникул на 9 дней составит 9,7 тыс. руб., а на 21 день летом – 22,65 тыс. руб. Сертификат можно оформить на проживающего в СанктПетербурге ребенка в возрасте от 6,5 до 15 лет включительно. Ранее документы можно было подать только в МФЦ или администрациях районов.

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