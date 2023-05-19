На развитие детских лагерей в Нижегородской области направили 450 млн рублей

Более 450 млн руб. направили в этом году на развитие инфраструктуры для детского отдыха в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Надалинский, Коммерсантъ Фото: Евгений Надалинский, Коммерсантъ

Средства регион получил в качестве субсидии из федерального бюджета по итогам конкурса Минпросвещения РФ. В частности, на эти деньги построили шесть новых корпусов в детских лагерях «Салют», «Дружба» и «Лазурный» — по два в каждом.

Как ранее сообщалось, в этом сезоне в Нижегородской области будут открыты 1,1 тыс. детских лагерей и санаториев, в том числе с дневным прибыванием. Они смогут принять 119 тыс. детей.

Анастасия Еремина