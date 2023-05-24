Большие пошли вширь

В среду в Москве прошел совет Единой лиги ВТБ, на котором были утверждены параметры следующего сезона баскетбольного первенства. Совет утвердил расширение лиги до 14 команд: ее новыми участниками стали финалисты розыгрыша Суперлиги екатеринбургский «Уралмаш» и московская «Руна». Некоторые изменения претерпел и формат чемпионата. В нем появится раунд play-in, в котором команды, занявшие в регулярном чемпионате места с седьмого по десятое, поспорят за две путевки в play-off.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководство Единой лиги ВТБ (слева направо: генеральный директор Илона Корстин, почетный президент Сергей Иванов и президент Сергей Кущенко) уверено, что лига развивается в правильном направлении

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Руководство Единой лиги ВТБ (слева направо: генеральный директор Илона Корстин, почетный президент Сергей Иванов и президент Сергей Кущенко) уверено, что лига развивается в правильном направлении

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В среду состоялся совет Единой лиги ВТБ, утвердивший параметры первенства на сезон-2023/24. Учитывая, что минувший чемпионат получился, пожалуй, лучшим в истории лиги, с совершенно зубодробительными семиматчевыми полуфиналами, более чем интригующим финалом, в котором будущему чемпиону УНИКСу приходилось выцарапывать победы у сокрушителя ЦСКА «Локомотива-Кубани», кардинальных изменений в формате турнира ждать не стоило. Их, в общем, и не случилось. Регулярное первенство снова пройдет в три этапа. На первом все команды сыграют двухкруговой турнир. На втором топ-6 клубов первого этапа (они автоматически получат путевки в play-off) сформируют группу A, в которой сыграют еще один двухкруговой турнир. Оставшиеся команды попадут в группу B и также проведут двухкруговой турнир. Основное изменение по сравнению с прошлым сезоном в том, что для группы B появится стадия play-in. В минувшем чемпионате в play-off попадали две сильнейшие команды группы B. В следующем турнире команды, занявшие места с седьмого по десятое, проведут стыковые встречи, в которых и определятся два недостающих участника play-off. Формат play-in следующий: команда, занявшая седьмое место, играет с командой, ставшей восьмой. Победитель пары проходит в play-off. Проигравший же встречается с победителем стыка между командами, занявшими девятое и десятое места. Победитель опять же проходит в play-off.

В самом play-off серии первого раунда пройдут до трех побед, полуфиналы и финал — до четырех. А вот серию за третье место, которая в этом сезоне проводилась до четырех побед (в ней ЦСКА был сильнее «Зенита»), решено сократить. Бронза будет разыграна в «трехпобедной» серии.

Совет также утвердил состав участников лиги. Их теперь будет 14.

К лиге присоединились чемпион и финалист минувшего розыгрыша Суперлиги (второй по силе баскетбольный дивизион) екатеринбургский «Уралмаш» и московская «Руна».

Обе команды приняты с испытательным сроком на год. По такой же схеме перед стартом прошлого сезона в состав лиги были включены «Самара» и МБА. Решение оказалось вполне удачным. Тот же МБА в дебютный сезон стал шестым в регулярке, а в первом раунде play-off разок больно укусил «Зенит», отняв у него один матч.

После присоединения к лиге «Уралмаша» и «Руны» количество российских команд в ней достигло 12. Иностранный компонент представляют «Астана» и «Минск» (заняли два последних места в минувшем чемпионате). Для сравнения: в сезоне-2015/16 из 16 команд, выступавших в лиге, иностранными были семь. Но с тех пор количество зарубежных клубов в силу политических причин стабильно сокращалось.

Впрочем, иностранное участие лига все же обещает. Речь о приглашении на открывающий сезон Суперкубок зарубежных команд. О том, что такие переговоры ведутся, рассказал почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов. Он также заметил, что формат Суперкубка будет определен позже. В прошлом сезоне в нем приняли участие четыре сильнейшие команды лиги плюс приглашенные сербские «Партизан» и «Мега».

Генеральный директор лиги Илона Корстин, в свою очередь, сообщила, что расширен будет не только состав участников турнира, но и его бюджет: «Общий бюджет составит 200 млн руб. Это на 50 млн больше, чем в завершившемся сезоне». Из них 15 млн руб. достанутся чемпиону. В этом сезоне УНИКС получил за победу 10 млн руб.

Александр Петров