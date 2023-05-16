Казанские на царство

Во вторник УНИКС добился исторического для себя достижения. Казанская команда стала чемпионом Единой лиги ВТБ. В пятом матче финальной серии до четырех побед, в которой подопечным Велимира Перасовича противостоял «Локомотив-Кубань», УНИКС был сильнее — 98:89.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Капитан УНИКСа Андрей Воронцевич (с кубком) в десятый раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ: девять титулов он завоевал с ЦСКА, юбилейный — с казанцами Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Капитан УНИКСа Андрей Воронцевич (с кубком) в десятый раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ: девять титулов он завоевал с ЦСКА, юбилейный — с казанцами Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Капитан УНИКСа Андрей Воронцевич (с кубком) в десятый раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ: девять титулов он завоевал с ЦСКА, юбилейный — с казанцами Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Капитан УНИКСа Андрей Воронцевич (с кубком) в десятый раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ: девять титулов он завоевал с ЦСКА, юбилейный — с казанцами Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото

Чемпионство УНИКСа можно, оглядываясь назад, назвать самым трудным и выстраданным из всех чемпионств в истории Единой лиги ВТБ. В ней много лет царил и до сих пор остается рядом с троном ЦСКА. Армейцы на отрезке 2010–2021 годов выиграли десять чемпионатов. В ней, пусть лишь однажды, вспыхнули «Химки» (2011). В ней в прошлом сезоне выдал феерическое, до того не встречавшееся в лиге шоу «Зенит», отобравший в семиматчевой финальной серии титул у ЦСКА.

УНИКС же, все это время хоть и железно входил в число топ-клубов российского баскетбола, золото никак ухватить не мог, невольно создавая себе репутацию вечно второй команды. Формально не без оснований.

Казанцы четырежды выходили в финал Единой лиги ВТБ. Но каждый раз натыкались на ЦСКА, и ничем хорошим для них это не заканчивалось.

При этом клубное руководство нельзя было обвинить в том, что оно держало команду в черном теле. Да, до бюджетов ЦСКА и «Зенита», которым их владельцы «Норникель» и «Газпром» обеспечивали оплату счетов от 2,4 млрд до 2,8 млрд руб. в год, финансовые возможности казанцев не дотягивали (в их распоряжении в последние годы было не более 1,3 млрд руб. в год). Но при этом УНИКС стабильно собирал состав, который солидно смотрелся не только на внутренней арене, но и в еврокубках. Так, казанцы выигрывали Кубок Европы в 2011 году, в 2014 и 2021 годах выходили в финал этого турнира, а в те сезоны, когда получали возможность выступить в Евролиге, отмечались отличными отрезками. Но именно, что отрезками. На сохранение темпа на длительной дистанции при работе на два фронта УНИКСу попросту не хватало глубины состава. Но после того как российские клубы отлучили от участия в европейских турнирах, глубины этого самого состава, как видно, стало хватать. Тем более что наставник казанцев Велимир Перасович (в его тренерской карьере, к слову, немало титулов, но все они кубковые, чемпионат он выиграл впервые) собрал очень сбалансированный коллектив, в который вошли и Джален Рейнолдс, и Винс Хантер, и Дэрил Мейкон, и Луи Лабери, и прекрасно известные российским болельщикам Вячеслав Зайцев с Андреем Воронцевичем. Ну и главное «подписание» Перасовича, оказавшееся чудовищно полезным в play-off, это Ненад Димитриевич. Если бы не он (чего стоила, к примеру, перестрелка македонца с лидером «Зенита» Тома Эртелем в решающем матче полуфинала), никакого финала УНИКСу бы не видать.

Собственно, Димитриевич и задал тон решающему матчу финала, с какой-то удивительной легкостью выискивая себе точки для бросков со средней дистанции и запуская незамысловатые вроде бы парашюты. Делал он это с изумительной точностью, попав четыре из четырех двухочковых попыток в первой четверти и добавив к ним еще и дальнее попадание. Вообще, у УНИКСа было 10 из 12 попаданий двухочковых. На такую точность у гостей ответа не нашлось. Попытки «Локомотива-Кубани» отвечать ударом на удар чаще всего натыкались на стену в виде Хантера. В итоге к концу четверти у УНИКСа образовался профицит в девять очков. Вторую десятиминутку хозяева начали с рывка 8:0, а вскоре Зайцев довел перевес казанцев более чем до 20 очков.

«Локомотив-Кубань» хромал на все колеса, его тренер Александр Секулич пытался что-то изменить, но тщетно. Однако списывать краснодарцев со счетов даже в такой ситуации было рано. В нынешнем play-off они уже показывали выдающиеся камбэки — и в противостоянии с ЦСКА, когда по ходу одного из матчей отыграли 19 очков, и в прошлой встрече с УНИКСом, когда ликвидировали дефицит в 21 очко. Не удивительно, что Перасович, стоило сопернику провести хотя бы пару хороших атак, хватался за тайм-ауты. Он понимал, что если не придушить рывок «Локомотива-Кубани» в зародыше, то потом остановить краснодарский поезд будет очень трудно. Гости и начали разгон, выдав за счет попаданий Джейлена Барфорда, Захара Ведищева отрезок 12:2. Но полноценного возвращения у краснодарцев так и не получилось. Командную игру соперника они ломали вполне успешно, но у УНИКСа был Димитриевич (матч он закончил с 34 очками в активе). Он просто шел к кольцу и набирал очки, так и не позволив случиться в этой игре хоть какой-то концовке.

УНИКС победил со счетом 98:89, выиграл серию — 4:1 — и оформил титул.

Александр Петров