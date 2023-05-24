Достучаться до сетей

Российские блогеры стали активно судиться с иностранными соцсетями. Алиса Делия в своем споре с TikTok дошла до Верховного суда. Она требует восстановления аккаунта и крупной компенсации. Другая группа блогеров успешно выиграла суд у Meta (признана в РФ экстремистской) — та не вернула деньги за рекламу. Но говорить о судебных прецедентах еще рано, признают юристы. Каковы шансы блогеров добиться своего? Выяснял Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

Алиса Делия публикует собственные фотографии в образах школьницы, стримерши, персонажа компьютерной игры разной степени откровенности — подписчикам это нравится. В TikTok у нее их было почти 2 млн. Аккаунт администрация удалила в мае прошлого года. Делия создала еще три, каждый набирал по 300-400 тыс. подписчиков и блокировался площадкой. Девушка подала иск к российскому представительству TikTok. Она потребовала восстановить аккаунт и выплачивать неустойку на случай неисполнения решения суда — по 500 тыс. руб. за каждый день.

В Замоскворецком суде представитель «ТикТок Рус» настаивал на том, что Делия зарабатывала на рекламе и предоставлении платного доступа к видеоконтенту. И, видимо, без согласования с площадкой, раз у нее начались проблемы, говорит завкафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета и председатель Союза юристов-блогеров Елена Гринь:

«Использование аккаунта в коммерческих целях без согласия платформы запрещается условиями соглашения. Соответственно, извлечение дохода, в том числе от рекламной деятельности, должно быть согласовано с администрацией TikTok. В противном случае это может рассматриваться в качестве основания для удаления аккаунта».

Дело Алисы Делии Замоскворецкий суд посчитал корпоративным спором и передал в Арбитражный суд. Там вопрос о компенсации морального вреда доказывать сложнее, а Делия просит без малого 10 млн руб., поэтому ее представители потребовали перенести дело обратно в Замоскворецкий суд, но безуспешно. В итоге разбирательство отложили до выяснения позиции Верховного суда.

А пока можно обратиться к опыту других блогеров. На прошлой неделе Мещанский суд Москвы взыскал 4,5 млн руб. с Meta, которой принадлежит запрещенный Facebook. Блогеры купили рекламу, а соцсеть ее отключила. Однако Meta не представлена в России, и денег с нее не взыскать. Но это еще не повод останавливаться, говорит основатель совета блогеров, юрист Валерия Рытвина:

«Мы выиграли иск к Meta. Решение суда может быть верифицировано в Калифорнии, так как мы соблюли все необходимые нормы процессуального международного права. По идее, у нас есть возможность верифицировать это решение и получить деньги.

Мы не можем быть уверены в том, что США станут исполнять международные нормы права. Но посмотрим».

Выигравшие 4,5 млн руб. блогеры изначально требовали 18 млн руб., из которых 15 млн руб. — компенсация за «нравственные страдания и стресс из-за падения охватов». О «сильном моральном ударе» после удаления аккаунтов заявила и Алиса Делия. И это еще у российской налоговой к ним претензий не возникало. А у нее тоже счет идет на миллионы.

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