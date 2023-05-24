Глава ВОЗ призвал готовиться к смертельной пандемии страшнее COVID-19

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что нельзя исключать угрозу новой пандемии, более опасной, чем коронавирус. Об этом он заявил на ежегодной ассамблее ВОЗ в Женеве. Он призвал все страны быть готовым дать коллективный ответ подобной угрозе.

«Угроза появления другого варианта (COVID-19.— "Ъ"), способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом»,— отметил глава ВОЗ (цитата по «РИА Новости»).

5 мая ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19, который был введен в 2020 году. Господин Гебреисус отмечал, что принятое решение не означает, что коронавирус перестал представлять угрозу. С 23 мая российский оперштаб прекратил ежедневно публиковать данные по COVID-19, теперь статистика приводится раз в неделю по вторникам. Власти США говорили, что у них нет однозначного ответа на вопрос о происхождении вируса.

Лаура Кеффер