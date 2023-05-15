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Коммерсантъ FM
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Оперштаб с 23 мая прекратит ежедневно публиковать данные по COVID-19

Правительство России решило перевести публикацию данных по заболеваемости коронавирусом в еженедельный формат вместо ежедневного. В оперштабе заявили, что с 23 мая данные по COVID-19 будут публиковать каждую неделю по вторникам.

По данным оперштаба, за прошедшую неделю показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. населения составил 13. По сравнению с предыдущей неделей он снизился на 27,8%. Увеличение заболеваемости зафиксировали в семи регионах.

В апреле в России выявили первые случаи заражения «арктуром» — новым подвидом коронавируса, который, появившись в Индии, привел к масштабному росту показателей заболеваемости в этой стране. Роспотребнадзор объявил, что не планирует вводить дополнительные меры безопасности в связи с выявлением «арктура». В начале мая ведомство отчиталось о снижении заболеваемости COVID-19.

О ситуации с пандемией — в материале «Ъ» «Медицина оправилась от пандемии».

Лаура Кеффер

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