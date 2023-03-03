Блинкен: у США нет однозначного ответа на вопрос о происхождении COVID-19

Версия о лабораторном происхождении коронавируса реальна, но пока не окончательна, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, власти США не считают, что COVID-19 мог стать следствием попыток какой-то страны применить биологическое оружие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энтони Блинкен

Фото: Amit Dave, Reuters Энтони Блинкен

Фото: Amit Dave, Reuters

«Суть в том, что мы не знаем наверняка, но, конечно, вероятность того, что он (коронавирус.— "Ъ") был создан в лаборатории, весьма реальна. Некоторые наши ведомства считают, что она (версия о его лабораторном происхождении.— "Ъ") более вероятна, но определенности нет»,— рассказал он в интервью India Today.

В феврале Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила расследование происхождения коронавируса из-за «проблем со сбором данных». В организации заявили, что второй этап расследования был сорван из-за того, что китайские власти перестали сотрудничать с ВОЗ. В марте ФБР назвало наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 утечку из лаборатории. Китай призвал США не политизировать эту тему.

Подробности — в материале «Ъ» «COVID-19 хотят отправить на доследование».

Лаура Кеффер