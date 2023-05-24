«В НАТО Украина сейчас не вступит»

Поставки Украине истребителей F-16 не изменят ход спецоперации, заявили в Кремле. Между тем Пентагон официально сообщил, что техника будет использоваться исключительно в долгосрочной перспективе. Для ближайших военных операций самолеты не предназначены. Предполагается, что первая партия крылатых машин поступит из Нидерландов, а также Бельгии и Дании. Тем временем в Европе начинается обучение украинских пилотов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что Москва в ответ демонстрирует уверенность в своих действиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Боевые самолеты F-16 для Украины — отныне дело решенное, как и предполагалось. Судя по всему, на первом этапе главным поставщиком выступит Европа, в частности, Нидерланды. Предположительно, речь идет о партии в 24 штуки. США пока не торопятся присоединяться к поставкам. Однако по прошествии определенного времени, возможно, уже к осени, Вашингтон с высокой долей вероятности пришлет партию и своих машин тоже. Европейские союзники взамен F-16 рассчитывают получить современные американские F-35. То есть модернизация армий западного мира продолжается.

Кстати говоря, очень может быть, что на Украине появятся и другие современные самолеты, например, шведские Gripen. Украинские пилоты приступают к обучению опять же на европейских полигонах. Не будем останавливаться на характеристиках передаваемой техники — на то есть военные эксперты.

Как бы то ни было, реакция России была спокойной. Событие по большому счету ожидаемое. Что здесь можно еще сказать? Операция продолжается. Страны НАТО все больше втягиваются в конфликт — в Кремле, конечно, этим обеспокоены. Однако новые крылатые машины появятся вроде бы не прямо сейчас. А завтра многое, если не все, может измениться. Тем более что Киев обещал не использовать их для атак непосредственно на территорию РФ.

Что же дальше? Наверное, можно сказать, что на Западе определились с дальнейшим позиционированием Украины. В НАТО страна вот сейчас не вступит, но получит официальный статус союзника по примеру Израиля и Южной Кореи. То есть сам западный мир воевать на ее территории не будет, но военная помощь плюс обучение солдат, финансирование — все это приобретет некий законченный, узаконенный вид. И уже идут разговоры о том, чтобы предоставить Киеву гарантии безопасности со стороны Запада.

То есть Украина как государство состоялась, и это обсуждению не подлежит. Москва, со своей стороны, признать это, похоже, не торопится.

И вот опять неожиданное совпадение: в недрах Конституционного суда Российской Федерации внезапно обнаружилась карта времен Людовика XIV. Ценный артефакт был представлен президенту. И среди многих очерченных там государств не оказалось Украины.

Наверное, главный посыл можно истолковать следующим образом: смотрите, господа, не мы же эту карту рисовали, а вы, Запад, просвещенные французы, так что будьте последовательны. Украины не существует — ее придумал Ленин, не очень конструктивный государственный деятель. Сложно сказать, насколько воспримут бывшие партнеры столь тонкий намек. На дворе все-таки XXI век, а не XVIII, как бы этого, возможно, кому-то и ни хотелось.

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