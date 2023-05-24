Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«В НАТО Украина сейчас не вступит»

Дмитрий Дризе — о новом статусе страны

Поставки Украине истребителей F-16 не изменят ход спецоперации, заявили в Кремле. Между тем Пентагон официально сообщил, что техника будет использоваться исключительно в долгосрочной перспективе. Для ближайших военных операций самолеты не предназначены. Предполагается, что первая партия крылатых машин поступит из Нидерландов, а также Бельгии и Дании. Тем временем в Европе начинается обучение украинских пилотов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что Москва в ответ демонстрирует уверенность в своих действиях.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Боевые самолеты F-16 для Украины — отныне дело решенное, как и предполагалось. Судя по всему, на первом этапе главным поставщиком выступит Европа, в частности, Нидерланды. Предположительно, речь идет о партии в 24 штуки. США пока не торопятся присоединяться к поставкам. Однако по прошествии определенного времени, возможно, уже к осени, Вашингтон с высокой долей вероятности пришлет партию и своих машин тоже. Европейские союзники взамен F-16 рассчитывают получить современные американские F-35. То есть модернизация армий западного мира продолжается.

Украинских летчиков начали обучать управлению F-16

Кстати говоря, очень может быть, что на Украине появятся и другие современные самолеты, например, шведские Gripen. Украинские пилоты приступают к обучению опять же на европейских полигонах. Не будем останавливаться на характеристиках передаваемой техники — на то есть военные эксперты.

Как бы то ни было, реакция России была спокойной. Событие по большому счету ожидаемое. Что здесь можно еще сказать? Операция продолжается. Страны НАТО все больше втягиваются в конфликт — в Кремле, конечно, этим обеспокоены. Однако новые крылатые машины появятся вроде бы не прямо сейчас. А завтра многое, если не все, может измениться. Тем более что Киев обещал не использовать их для атак непосредственно на территорию РФ.

Саммит G7 продемонстрировал жесткую позицию Запада по отношению к Москве

Читать далее

Что же дальше? Наверное, можно сказать, что на Западе определились с дальнейшим позиционированием Украины. В НАТО страна вот сейчас не вступит, но получит официальный статус союзника по примеру Израиля и Южной Кореи. То есть сам западный мир воевать на ее территории не будет, но военная помощь плюс обучение солдат, финансирование — все это приобретет некий законченный, узаконенный вид. И уже идут разговоры о том, чтобы предоставить Киеву гарантии безопасности со стороны Запада.

То есть Украина как государство состоялась, и это обсуждению не подлежит. Москва, со своей стороны, признать это, похоже, не торопится.

И вот опять неожиданное совпадение: в недрах Конституционного суда Российской Федерации внезапно обнаружилась карта времен Людовика XIV. Ценный артефакт был представлен президенту. И среди многих очерченных там государств не оказалось Украины.

Наверное, главный посыл можно истолковать следующим образом: смотрите, господа, не мы же эту карту рисовали, а вы, Запад, просвещенные французы, так что будьте последовательны. Украины не существует — ее придумал Ленин, не очень конструктивный государственный деятель. Сложно сказать, насколько воспримут бывшие партнеры столь тонкий намек. На дворе все-таки XXI век, а не XVIII, как бы этого, возможно, кому-то и ни хотелось.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...