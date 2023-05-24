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Коммерсантъ FM
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Нефть подорожала после заявлений министра энергетики Саудовской Аравии

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1%, до $77,61 за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на WTI выросла на 1,2%, до $73,86 за баррель.

Цены на нефть начали расти после вчерашних заявлений министра энергетики Саудовской Аравии Абделя Азиз бен Сальмана Аль Сауда на Катарском экономическом форуме. Министр, в частности, посоветовал спекулянтам на нефтяном рынке «быть осторожными». Это усилило опасения, что ОПЕК+ может вскоре сократить добычу для повышения цен, сообщает Financial Times. Встреча представителей стран-членов ОПЕК+ планируется 4 июня в Вене.

В апреле Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Россия и Саудовская Аравия объявили о добровольном снижении добычи нефти. Речь идет о снижении на 1 млн баррелей в сутки с мая и до конца года, тогда как Россия продлит на тот же срок уже начатое в марте сокращение добычи на 500 тыс. баррелей.

О его последствиях этого решения — в материале «Ъ» «Баррель катится по кругу».

Лаура Кеффер

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