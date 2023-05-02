Баррель катится по кругу

С 1 мая страны ОПЕК+ приступили к сокращению добычи нефти. Тогда, в начале апреля, неожиданное решение убрать с рынка около 1,5 млн баррелей в сутки добычи вызвало рост цен на $10 за баррель и дало МЭА повод обвинять ОПЕК в создании дефицита. Месяц спустя, стоимость Brent находится на том же самом уровне, что и в начале апреля,— около $78 за баррель. Так что, если цель ОПЕК была в том, чтобы повысить цены на нефть, ее пока реализовать не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Кто действительно выиграл, так это Россия. Объединение усилий с альянсом позволило властям РФ выдать нужду за добродетель и представить мартовское сокращение добычи, на которое в тех условиях Россия все равно вынуждена была бы пойти для сокращения экспортных дисконтов, как «вклад в стабилизацию нефтяного рынка».

Перспективы сокращения поставок среднекислых сортов арабской нефти вынудили индийских и китайских переработчиков активнее покупать аналог в виде Urals, что позволило сократить экспортные дисконты примерно на треть. По оценке Reuters, в апреле средний дисконт на Urals при поставке в Индию из портов Балтики составлял $10–12 за баррель относительно цены Brent, и еще примерно в $10 за баррель обходился фрахт.

В итоге стоимость партии Urals в порту отправки практически вплотную приблизилась к введенному Западом потолку цен в $60 за баррель (он не учитывает фрахт), но в большинстве случаев не превысила его. Эта ситуация вполне устраивает российские нефтяные компании, которые не испытывают проблем с экспортом благодаря де-факто соблюдению потолка и при этом все равно зарабатывают вполне достаточно, особенно в рублевом выражении.

Для российского бюджета ситуация не столь однозначная. Хотя его доходы тоже выросли в апреле благодаря сокращению дисконта Urals и несколько парадоксальному на этом фоне ослаблению рубля, в более долгосрочной перспективе Минфин, видимо, не уверен, что ему удастся выполнить планы по нефтегазовым доходам. Сомнения могут быть связаны не только со слабыми результатами января—февраля, но и с падением доходов от экспортной пошлины на газ (цены «Газпрома» в Европе пока и близко не такие, как ожидало Минэкономики), а также с перспективами рецессии во втором полугодии.

Министр финансов Антон Силуанов на прошлой неделе не только объявил о сокращении демпферных компенсаций на топливо, что позволит бюджету сэкономить около 200 млрд руб., но и дал понять, что Минфин намерен и дальше сокращать экспортные дисконты Urals для целей налогообложения. В июле, по закону, максимальный дисконт составит $25 за баррель, хотя реальные дисконты уже, видимо, близки к $20 — Минфину есть о чем подумать.