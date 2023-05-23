МККК: более 75 тыс. суданцев бежали в Чад с начала конфликта между армией и СБР, что грозит гуманитарной катастрофой

С начала вооруженного конфликта в Судане между армией и Силами быстрого реагирования (СБР) в Чад бежали более 75 тыс. суданцев. Из-за недостатка возможностей по размещению такого количества беженцев в регионе может начаться гуманитарная катастрофа. Об этом сообщил заместитель директора Международного комитета Красного Креста (МККК) Пьер Кремер.

«Более 75 тыс. человек бежали из Судана к границе с Чадом. Ситуация в Судане может привести к неуклонному увеличению числа перемещенных лиц в ближайшие недели, что ложится тяжелым бременем на скудные ресурсы принимающей стороны»,— сказал Пьер Кремер (цитата по ТАСС).

Господин Кремер отметил, что имеющиеся в Чаде возможности по размещению беженцев намного меньше потребностей, что может привести к крупной гуманитарной катастрофе. Он дополнил, что к началу сезона дождей в июне в Чаде необходимо расселить около 28 тыс. беженцев. По его мнению, эта цель «вряд ли будет достигнута».

Вооруженное противостояние между официальной армией и Силами быстрого реагирования началось в апреле. Погибли 550 человек. 12 мая стороны достигли предварительного соглашения и, в частности, договорились «воздерживаться от любых нападений, которые могут причинить вред гражданскому населению». По данным ООН, с момента обострения конфликта Судан покинули 250 тыс. человек.

Об эвакуации из Судана — в материале «Ъ» «Страх и риск в Судане».

Олеся Павленко