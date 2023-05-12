Суданская армия и силы быстрого реагирования достигли предварительного соглашения

Суданская армия и силы быстрого реагирования (СБР) подписали предварительное соглашение вчера, 11 мая, в саудовском городе Джидда, сообщает телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на источники. По их информации, стороны «подтвердили свою твердую приверженность суверенитету и единству Судана». Они также согласились «воздерживаться от любых нападений, которые могут причинить вред гражданскому населению», назвав его интересы своим приоритетом.

В числе других пунктов:

позволить всем гражданским лицам в Судане покинуть осажденные и «враждебные» районы;

обеспечение защиты медицинских работников и общественных учреждений в Судане, а также «уважение по отношению к общественным и частным учреждениям»;

соблюдение регулярных гуманитарных пауз.

В апреле в Судане началось вооруженное противостояние между официальной армией и СБР, которые должны были объединить в рамках соглашения о возвращении страны к гражданскому правлению. В результате погибли более 400 человек. 3 мая СБР не согласились на семидневное перемирие с армией.

Об эвакуации из Судана — в публикации «Ъ» «Страх и риск в Судане».

Лаура Кеффер