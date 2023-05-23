США изучают информацию об использовании американской техники при атаке диверсантов в Белгородской области

США не поощряют удары Украины по территории России, при этом Вашингтон оставляет за Киевом право принимать решения в ходе боевых действий, заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер. Он добавил, что Вашингтон изучает кадры, на которых запечатлена американская военная техника в Белгородской области, куда вчера, 22 мая, проникли диверсанты.

«Мы не поощряем и не обеспечиваем возможности для ударов внутри России и мы давали четко это понять. Но мы также говорили, что за Украиной принятие решений, как вести эту войну»,— сказал господин Миллер журналистам, комментируя инцидент (цитата по ТАСС)

Он также добавил, что Госдеп относится «скептически» к сообщениям об использовании американского оружия боевиками ДРГ. «Я не знаю, соответствуют ли они действительности, подлинные ли это изображения. Например, вчера появилась фотография взрыва у Пентагона. Так что и вы, журналисты, и мы в министерстве обороны должны изучить это и удостовериться, что имеем дело с фактами»,— сказал он.

Вчера, 22 мая, в приграничные населенные пункты Грайворонского округа Белгородской области зашла ДРГ. Позднее ответственность за проникновение на территорию на себя взяли боевики из «Легиона "Свобода России"» (признан в России террористическим и запрещен) и «Русского добровольческого корпуса». В оба формирования входят россияне, участвующие в боевых действиях на стороне Украины. В результате столкновений в регионе погиб мирный житель, 13 человек получили ранения.

Телеканал Министерства обороны России «Звезда» сегодня, 23 мая, опубликовал кадры, как утверждается, с поврежденной техникой диверсантов в Белгородской области. На видео, в частности, видны американские Humvee.

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ» «''Граница'' на границе»

Лусине Баласян