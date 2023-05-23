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Коммерсантъ FM
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«Звезда» опубликовала кадры поврежденной техники диверсантов в Белгородской области

Телеканал Министерства обороны России «Звезда» опубликовал видео с поврежденной техникой диверсантов в Белгородской области диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области. ДРГ проникла в регион вчера, 22 мая.

На кадрах видны поврежденная военная техника, в том числе сгоревшие бронемашины, частично провалившиеся в воронку американские Humvee. На одном из сгоревших пикапов видна надпись: «За Бахмут». Рядом с техникой лежит военная форма, средства связи, экипировка.

Ответственность за атаку на приграничные населенные пункты Грайворонского округа области на себя взяли боевики из «Легиона "Свобода России"» (признан в России террористическим и запрещен) и «Русского добровольческого корпуса». В оба формирования входят россияне, участвующие в боевых действиях на стороне Украины. В результате столкновений в регионе погиб мирный житель, 13 человек получили ранения.

Сегодня, 23 мая, Минобороны России сообщило, что в ходе контртеррористической операции в Белгородской области были убиты 70 украинских диверсантов, остальные «вытеснены» на Украину. Сколько всего было диверсантов, в ведомстве не сообщили. Украинская сторона настаивала, что проникшие на территорию Белгородской области формирования состоят исключительно из россиян.

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ» «''Граница'' на границе»

Лусине Баласян

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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