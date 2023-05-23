Мирный житель села Козинка погиб при атаке диверсантов на Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во время атаки диверсантов на регион с территории Украины погиб мирный житель села Козинка. Ранее было известно, что во время атаки ранения получили 13 мирных жителей.

«Все-таки, к большому сожалению, у нас есть потери. От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка»,— сообщил губернатор в Telegram. Супруга погибшего ранена, она находится в больнице.

Вчера, 22 мая, диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Пожилая женщина умерла, когда жителей девяти населенных пунктов эвакуировали вглубь региона. Из-за нападения диверсантов был введен режим контртеррористической операции. Его отменили сегодня.

Всего в Грайворонском округе за последние сутки ранения получили 13 человек. Некоторые из раненых были эвакуированы прямо во время боя с диверсантами. Так, например, семейную пару удалось спасти из села Головчино, расположенного рядом с Козинкой.

В течение суток в регионе действовал режим контртеррористической операции (КТО). Его отменили после того, как Министерство обороны отчитались об уничтожении более 70 диверсантов. Ответственность за атаку взяли на себя «Легион "Свобода России"» (признан в России террористическим и запрещен) и «Русский добровольческий корпус», участвующие в боевых действиях на стороне Украины.

Подробнее о том, как атаковали Белгородскую область — в материале «Ъ» «"Граница" на границе».

Сергей Толмачев, Воронеж