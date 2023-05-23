Министр энергетики Саудовской Аравии обвинил МЭА в неточности прогнозов по добыче нефти в России

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд назвал неточными прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) в отношении России в 2022 году. По его словам, ожидания МЭА по снижению добычи российской нефти на 3 млн баррелей негативно сказались на отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд

Фото: Lisa Leutner / Reuters Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд

Фото: Lisa Leutner / Reuters

«Я думаю, они доказали, что действительно нужен особый талант, чтобы постоянно ошибаться. Кто пытался сформировать представление о том, что России сократит добычу нефти на 3 млн баррелей? Что случилось? Ничего из этого не произошло. В чем была польза от этого? Посмотрите, где мы сейчас. У нас заканчиваются мощности, потому что страны не инвестируют ни в нефть, ни в газ»,— сказал Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, выступая на Катарском экономическом форуме в Дохе (цитата по ТАСС).

В марте 2022 года МЭА опубликовало прогноз, согласно которому добыча нефти в России может снизиться на 25% или на 3 млн баррелей в день, до 8,6 млн баррелей. Агентство предполагало, что Москва примет это решение в связи с отказом от российской нефти западных покупателей.

В феврале стало известно, что Россия сократит добычу нефти до 500 тыс. баррелей в сутки. Вице-премьер Александр Новак говорил, что в нынешнем году Россия сократит добычу нефти и газового конденсата до 515 млн т, это на 20 млн т меньше, чем в 2022 году. Вслед за Россией добычу пообещали сократить Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман и Саудовская Аравия.

Лусине Баласян