Суд до 30 августа продлил арест журналисту WSJ Гершковичу, задержанному в Екатеринбурге за шпионаж

Лефортовский суд Москвы до 30 августа продлил арест обвиняемому в шпионаже журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, сообщил «Интерфакс». Заседание по продлению меры пресечения прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела Гершковича засекречены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Эвана Гершковича в Екатеринбурге 29 марта. Затем его доставили в Москву и арестовали. По данным ФСБ, он занимался сбором сведений в интересах американской разведки об одном из оборонных предприятий на Урале.

Коллеги американца говорили, что Эван Гершкович приехал в Екатеринбург для написания текста о ЧВК «Вагнер». Глава ЧВК Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию иронично. Освободить журналиста призывали президент США Джо Байден и редакция The Wall Street Journal.

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