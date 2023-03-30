ФСБ в Екатеринбурге задержала корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича за шпионаж

ФСБ задержала корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича за шпионаж в Екатеринбурге, пишет «Ъ». Сообщает, что он якобы по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну. Гершкович задержан в Екатеринбурге, возбуждено дело о шпионаже, сообщает ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФСБ задержала корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге

Фото: Evan Gershkovich / vk.com ФСБ задержала корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге

Фото: Evan Gershkovich / vk.com

Ранее екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков в социальных сетях сообщал, что Эван Гершкович перестал выходить на связь после того, как приехал в Екатеринбург для написания текста о ЧВК «Вагнер» и спецоперации.

Господин Ширшиков пояснил, что дал репортеру интервью около двух недель назад, в процессе которого сопровождал его по городу и знакомил с некоторыми героями для текста. «Его интересовало, в первую очередь, отношение к ЧВК „Вагнер“ в обществе»,— заявил пиарщик. Он уточнил, что после интервью Эван Гершкович уехал в Москву. В ночь на 30 марта Ярославу Ширшикову позвонили с лондонского номера, человек по имени Томас сказал, что Гершкович вернулся в Екатеринбург 29 марта и перестал выходить на связь.

По словам господина Ширшикова, журналист просил о дополнительной встрече, которая должна была состояться 30 марта. «29 марта он около 15:00 был онлайн в последний раз. Он на четверг договорился со мной на разговор. Мы сегодня должны были увидеться»,— добавил господин Ширшиков.

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