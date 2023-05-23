Лучано Спаллетти уходит с победой

В ближайшее время в европейском футболе, видимо, произойдет очень неожиданная тренерская отставка. Лучано Спаллетти, который в нынешнем сезоне совершил с «Наполи» грандиозный прорыв, выиграв с клубом первое для него за три десятилетия с лишним золото чемпионата Италии, решил покинуть команду. В качестве причины увольнения чаще всего называют сложные отношения тренировавшего когда-то «Зенит» Спаллетти с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Под руководством Лучано Спаллетти «Наполи» выиграл первое с 1990 года золото чемпионата Италии

Фото: Ciro De Luca / Reuters Под руководством Лучано Спаллетти «Наполи» выиграл первое с 1990 года золото чемпионата Италии

Фото: Ciro De Luca / Reuters

О том, что 64-летний Лучано Спаллетти после окончания сезона покинет пост главного тренера «Наполи», сообщил целый ряд медиаресурсов, таких как Corriere dello Sport, L’Equipe, Sky Sports. Все они напоминают, что после воскресного матча 36-го тура чемпионата Италии, в котором неаполитанцы победили — 3:1 — финалиста Лиги чемпионов «Интер», Спаллетти уже, по сути, намекнул на возможность ухода, отказавшись подтвердить, что летом остается в команде, и сказав, что уже «принял решение» по поводу своего будущего и менять его не собирается. Источники изданий утверждают, что решение заключается в немедленном расставании с «Наполи».

Это крайне неожиданная новость, учитывая контекст. Лучано Спаллетти — очень известный тренер, имеющий в послужном списке немало заметных достижений. В этот перечень входят и два золота чемпионата России, которые он завоевал в 2010 и 2012 годах с «Зенитом»: Спаллетти довольно долго и успешно работал в петербургском клубе. Но именно на завершающийся сезон пришелся явный карьерный взлет наставника-ветерана.

«Наполи» Лучано Спаллетти возглавил в 2021 году. В дебютном неаполитанском сезоне он финишировал со своим новым клубом третьим в национальном первенстве, а во втором — совершил с ним грандиозный прорыв. «Наполи» впервые с 1990 года добыл золото итальянского чемпионата. При этом важно, в какой стилистике он его обеспечил.

Команда Лучано Спаллетти имела подавляющее преимущество в стабильности над всеми конкурентами, а за два тура до финиша турнира ее отрыв от занимающего второе место «Лацио» составляет 18 очков.

Перед стартом сезона настолько явное доминирование какого-то из клубов невозможно было представить.

А качество игры «Наполи» полностью соответствует его показателям. Неаполитанский футбол в последние месяцы постоянно заслуживал комплименты от ведущих экспертов за трендовость и яркость. А целый ряд футболистов клуба, например форварды Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия, при Лучано Спаллетти резко прибавили в стоимости и привлекли интерес со стороны европейских футбольных грандов.

Неординарности истории добавляет тот факт, что новостей о том, что Лучано Спаллетти готов пригласить какой-то из этих гигантов, весной не появлялось.

Более того, источники, анонсирующие его отставку, утверждают, что итальянский специалист захотел просто отдохнуть от футбола в течение года, прежде чем приступить к рассмотрению поступающих ему предложений.

RMC Sport, объясняя поступок тренера, в качестве основной версии выдвигает «сложные» отношения Лучано Спаллетти с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом. По его данным, Спаллетти был недоволен некоторыми поступками топ-менеджера клуба, в частности предложением о продлении его контракта без дополнительных переговоров по условиям соглашения.

Таким образом, в ближайшее время перед «Наполи» встанет непростая задача по поиску достойного преемника Лучано Спаллетти на фоне вполне вероятного ухода ряда лидеров. Тот же RMC Sport, перечисляя возможных кандидатов на освобождающуюся должность, называет имена Джан Пьеро Гасперини, Рафаэля Бенитеса, Тиагу Мотты.

Алексей Доспехов