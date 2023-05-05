Спаллетти наполитано

Футбольный клуб «Наполи» досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Италии. Для «Наполи», который тренирует хорошо известный в России по работе с «Зенитом» Лучано Спаллетти, это всего третий в его истории титул. Первые два были добыты еще в те времена, когда за «новгородцев» выступал сам Диего Марадона. Празднование триумфа не обошлось без жертв.
«Наполи» впервые стал чемпионом Италии без помощи Диего Марадоны
Фото: Silvia Bazzicalupo / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency / AFP
В четверг поздно вечером по московскому времени «Наполи» сыграл вничью — 1:1 — гостевой матч против «Удинезе» (счет на 52-й минуте сравнял Виктор Осимхен) и стал за пять туров до завершения чемпионата Италии недосягаемым для преследователей. Отставание ближайшего из них — «Лацио» — составляет внушительные 16 очков.
Добыча «Наполи» решающего балла, разумеется, вызвала всплеск энтузиазма у населения города и окрестностей, даже несмотря на то что завоевание титула командой считалось делом практически решенным еще ранней весной (неаполитанцы еще в марте красили некоторые городские памятники в цвета «Наполи» — белый и голубой). В итоге случились ночные гуляния и все остальное, что присуще безудержному празднику, включая стрельбу. И не только петардами. Власти города сообщили, что один человек погиб в результате ранения, полученного в ходе перестрелки. Правда, уверяет префект Неаполя Клаудио Паломба, это не было связано с праздником.
Гуляния такого масштаба, как в Неаполе, трудно было бы представить где-нибудь в Милане или Турине. Неудивительно, учитывая, что «скудетто» практически никогда не покидает Ломбардию или Пьемонт. Иногда титул может на время отправиться в Рим (последней не миланской и не туринской командой, выигравшей чемпионат, была «Рома» в 2001 году), но потом гарантированно возвращается назад. К такому распорядку, казалось, привыкли все, включая болельщиков «Наполи», которым оставалось лишь вспоминать истории почти 40-летней давности. Те времена, когда за их команду играл сам Диего Марадона. Именно с именем аргентинского гения были связаны оба чемпионских титула «Наполи».
Марадона приводил команду к триумфу в 1987 и 1990 годах, чем зародил в городе культ имени себя (в 2020 году после смерти суперфорварда неаполитанский стадион Святого Павла был переименован в Stadio Diego Armando Maradona).
После ухода Марадоны дела у неаполитанцев пошли по наклонной. В начале двухтысячных «Наполи» выпал в Серию C, погряз в долгах, прошел через процедуру банкротства и лишился даже собственного исторического наименования Societa Sportiva Calcio Napoli. Оно досталось кредиторам. В итоге клуб выживал под названием Napoli Soccer. Все изменилось после того, как команду приобрел кинопродюсер Аурелио Де Лаурентис. Сам он родился в Риме, но семья кинопродюсеров Де Лаурентис неаполитанская. Из городка Торре-Аннунциата (многие считают его одним из центров каморры).
При новом хозяине начался процесс возрождения «Наполи». Он был трудным, но эффективным. С 2011 года клуб стал регулярно попадать в число призеров чемпионата Италии (по четыре вторых и третьих места), дважды выиграл Кубок Италии, один раз — Суперкубок.
Не хватало только чемпионского титула. Пришел он после того, как команду в 2021 году возглавил Лучано Спаллетти (с 2009 по 2014 год он тренировал «Зенит», который дважды приводил к победе в чемпионате России). Еще прошлой осенью «Наполи» захватил лидерство и больше его не упускал.
Лучано Спаллетти
Фото: Jennifer Lorenzini, Reuters
Есть в успехе «Наполи» еще один условно российский след. Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия до начала событий на Украине играл в России (сначала за «Локомотив», потом за «Рубин»), после чего транзитом через батумское «Динамо» оказался в «Наполи». Переход оказался сверхуспешным. Малоизвестный в Европе футболист в Неаполе превратился в одну из наиболее горячих молодых звезд континента. Наряду с Осимхеном (был куплен два года назад у «Лилля» за безумные для «Наполи» €75 млн), главным бомбардиром клуба, он — ключевая фигура команды. На счету Кварацхелии, который достался «Наполи» всего за €11 млн (текущая стоимость игрока, согласно оценке Transfermarkt, €85 млн), за сезон 12 голов и 10 передач. Неудивительно, что местные болельщики прозвали его Кварадона.
Да и вообще в «Наполи» собран первоклассный состав. Его текущая стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет €629 млн, и это первый показатель в Италии (состав «Милана» оценен в €547 млн, «Интера» — в €534 млн, «Ювентуса» — в €420 млн). Неудивительно, что Аурелио Де Лаурентис заявил, что следующей целью «Наполи» является победа в Лиге чемпионов. В этом году неаполитанцы оступились в четвертьфинале, где уступили «Милану». Но с учетом чемпионства скоро у них будет новый шанс.