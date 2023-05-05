Спаллетти наполитано

Футбольный клуб «Наполи» досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Италии. Для «Наполи», который тренирует хорошо известный в России по работе с «Зенитом» Лучано Спаллетти, это всего третий в его истории титул. Первые два были добыты еще в те времена, когда за «новгородцев» выступал сам Диего Марадона. Празднование триумфа не обошлось без жертв.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Наполи» впервые стал чемпионом Италии без помощи Диего Марадоны

Фото: Silvia Bazzicalupo / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency / AFP «Наполи» впервые стал чемпионом Италии без помощи Диего Марадоны

Фото: Silvia Bazzicalupo / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency / AFP

В четверг поздно вечером по московскому времени «Наполи» сыграл вничью — 1:1 — гостевой матч против «Удинезе» (счет на 52-й минуте сравнял Виктор Осимхен) и стал за пять туров до завершения чемпионата Италии недосягаемым для преследователей. Отставание ближайшего из них — «Лацио» — составляет внушительные 16 очков.

Добыча «Наполи» решающего балла, разумеется, вызвала всплеск энтузиазма у населения города и окрестностей, даже несмотря на то что завоевание титула командой считалось делом практически решенным еще ранней весной (неаполитанцы еще в марте красили некоторые городские памятники в цвета «Наполи» — белый и голубой). В итоге случились ночные гуляния и все остальное, что присуще безудержному празднику, включая стрельбу. И не только петардами. Власти города сообщили, что один человек погиб в результате ранения, полученного в ходе перестрелки. Правда, уверяет префект Неаполя Клаудио Паломба, это не было связано с праздником.

Гуляния такого масштаба, как в Неаполе, трудно было бы представить где-нибудь в Милане или Турине. Неудивительно, учитывая, что «скудетто» практически никогда не покидает Ломбардию или Пьемонт. Иногда титул может на время отправиться в Рим (последней не миланской и не туринской командой, выигравшей чемпионат, была «Рома» в 2001 году), но потом гарантированно возвращается назад. К такому распорядку, казалось, привыкли все, включая болельщиков «Наполи», которым оставалось лишь вспоминать истории почти 40-летней давности. Те времена, когда за их команду играл сам Диего Марадона. Именно с именем аргентинского гения были связаны оба чемпионских титула «Наполи».

Марадона приводил команду к триумфу в 1987 и 1990 годах, чем зародил в городе культ имени себя (в 2020 году после смерти суперфорварда неаполитанский стадион Святого Павла был переименован в Stadio Diego Armando Maradona).

После ухода Марадоны дела у неаполитанцев пошли по наклонной. В начале двухтысячных «Наполи» выпал в Серию C, погряз в долгах, прошел через процедуру банкротства и лишился даже собственного исторического наименования Societa Sportiva Calcio Napoli. Оно досталось кредиторам. В итоге клуб выживал под названием Napoli Soccer. Все изменилось после того, как команду приобрел кинопродюсер Аурелио Де Лаурентис. Сам он родился в Риме, но семья кинопродюсеров Де Лаурентис неаполитанская. Из городка Торре-Аннунциата (многие считают его одним из центров каморры).

При новом хозяине начался процесс возрождения «Наполи». Он был трудным, но эффективным. С 2011 года клуб стал регулярно попадать в число призеров чемпионата Италии (по четыре вторых и третьих места), дважды выиграл Кубок Италии, один раз — Суперкубок.

Не хватало только чемпионского титула. Пришел он после того, как команду в 2021 году возглавил Лучано Спаллетти (с 2009 по 2014 год он тренировал «Зенит», который дважды приводил к победе в чемпионате России). Еще прошлой осенью «Наполи» захватил лидерство и больше его не упускал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лучано Спаллетти

Фото: Jennifer Lorenzini, Reuters Лучано Спаллетти

Фото: Jennifer Lorenzini, Reuters

Есть в успехе «Наполи» еще один условно российский след. Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия до начала событий на Украине играл в России (сначала за «Локомотив», потом за «Рубин»), после чего транзитом через батумское «Динамо» оказался в «Наполи». Переход оказался сверхуспешным. Малоизвестный в Европе футболист в Неаполе превратился в одну из наиболее горячих молодых звезд континента. Наряду с Осимхеном (был куплен два года назад у «Лилля» за безумные для «Наполи» €75 млн), главным бомбардиром клуба, он — ключевая фигура команды. На счету Кварацхелии, который достался «Наполи» всего за €11 млн (текущая стоимость игрока, согласно оценке Transfermarkt, €85 млн), за сезон 12 голов и 10 передач. Неудивительно, что местные болельщики прозвали его Кварадона.

Да и вообще в «Наполи» собран первоклассный состав. Его текущая стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет €629 млн, и это первый показатель в Италии (состав «Милана» оценен в €547 млн, «Интера» — в €534 млн, «Ювентуса» — в €420 млн). Неудивительно, что Аурелио Де Лаурентис заявил, что следующей целью «Наполи» является победа в Лиге чемпионов. В этом году неаполитанцы оступились в четвертьфинале, где уступили «Милану». Но с учетом чемпионства скоро у них будет новый шанс.

Александр Петров