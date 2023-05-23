Туринцы получили по десятибалльнику

Туринский «Ювентус» лишили десяти очков, набранных в чемпионате Италии. Такое решение вынес апелляционный суд Федерации футбола Италии (FIGC), признавший клуб виновным в финансовых нарушениях. Таким образом, самая титулованная команда переместилась со второго сразу на седьмое место в серии A и теперь вряд ли сумеет добиться права выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Правда, неприятности для «Ювентуса» этим не ограничиваются: в середине июня суд FIGC рассмотрит еще одно дело туринцев по другим эпизодам. Помимо этого клуб и причастные к нему лица могут стать еще и обвиняемыми в уголовном процессе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшему вице-президенту «Ювентуса» Павлу Недведу удалось избежать наказания по делу о финансовых нарушениях, допущенных руководством туринского клуба

Фото: Matteo Bottanelli / NurPhoto / Getty Images Бывшему вице-президенту «Ювентуса» Павлу Недведу удалось избежать наказания по делу о финансовых нарушениях, допущенных руководством туринского клуба

Фото: Matteo Bottanelli / NurPhoto / Getty Images

Апелляционный суд Федерации футбола Италии вынес решение по делу туринского «Ювентуса», уличенного в различных нарушениях: создании фиктивной бухгалтерской отчетности, завышении стоимости активов, манипулировании фондовым рынком с целью ввести в заблуждение инвесторов, использовании серых схем при выплатах денежных компенсаций. Суд рассматривал только часть обвинений, а именно ту, которая касается завышения стоимости активов.

В данном случае речь идет о том, что «Ювентус» отражал в своей отчетности недостоверные данные о стоимости проданных им игроков, что позволяло клубу больше тратить на покупку футболистов и таким образом укладываться в требования регламента финансового фейр-плея.

Суд пришел к выводу, что «Ювентус» действительно нарушал правила, и постановил лишить его десяти очков. Представители FIGC просили оштрафовать клуб на 11 очков. Требование федерации дисквалифицировать на восемь месяцев семерых бывших топ-менеджеров клуба судом было отвергнуто. Самый известный среди них — бывший вице-президент «Ювентуса», обладатель «Золотого мяча» 2003 года Павел Недвед.

Отметим, что по рассмотренным судом эпизодам «Ювентус» штрафуют уже во второй раз. В январе суд FIGС лишил команду сразу 15 очков. Кроме того, различные сроки дисквалификации получили 11 бывших топ-менеджеров «Ювентуса», включая экс-президента клуба Андреа Аньелли — члена семьи, контролирующей клуб через инвестиционную компанию Exor (он, а также еще три функционера и после всех апелляций остались под санкциями). Однако высший спортивный арбитражный орган Италии Collegio di Garanzia dello Sport (SGB) в апреле отменил это решение, предписав рассмотреть дело заново.

После свежего вердикта суда «Ювентус» переместился со второго места в турнирной таблице сразу на седьмое и почти наверняка не выступит в следующем сезоне в Лиге чемпионов, а значит, недосчитается десятков миллионов евро дохода (в сезоне-2021/22 туринцы заработали в Лиге чемпионов €78 млн). От поднявшегося после вердикта суда на четвертое место «Милана» «Ювентус» за два тура до конца первенства отстает на пять очков. С учетом того, что впереди туринцев оказались также «Аталанта» и «Рома», шансы команды на спасительное четвертое место представляются сугубо умозрительными.

Стоит отметить, что положение «Ювентуса», возможно, было бы значительно прочнее, если бы суд выбрал другое время для обнародования вердикта.

Команда, как рассказал ее главный тренер Массимилиано Аллегри, узнала о случившемся за несколько минут до начала матча против лишенного всякой турнирной мотивации «Эмполи».

И от расстройства проиграла со счетом 1:4. Победи туринцы в этом матче, у них было бы не 59, а 62 очка (у «Милана» — 64), и они сохраняли бы отличный шанс пробиться в Лигу чемпионов. Ведь один из двух оставшихся матчей «Ювентусу» играть как раз против «Милана».

Учитывая, однако, что в деле «Ювентуса» точку ставить рано, не исключено, что, даже избежав осечки в матче против «Эмполи», а потом потеснив конкурентов в битве за четвертое место, туринцы остались бы за бортом Лиги чемпионов. Ведь суд рассмотрел только часть обвинений против клуба. Слушание по другим должно состояться 15 июня. Там также весьма высока вероятность вынесения обвинительного вердикта. Положение клуба усугубляется еще и тем, что в Турине идут предварительные слушания в криминальном суде, которому предстоит решить, будет ли возбуждено уголовное дело в отношении официальных лиц и самого клуба. В центре этого дела лежит упомянутое обвинение в манипулировании фондовым рынком с целью ввести в заблуждение инвесторов.

Александр Петров