«Севилья» испортила итальянский финал

В финал футбольной Лиги Европы, который пройдет 31 мая в Будапеште, вышли «Севилья» и «Рома». Испанский клуб не дал состояться итальянскому финалу, одолев «Ювентус» в дополнительное время ответной встречи — 2:1. «Рома» сыграла вничью 0:0 с «Байером» и за счет домашней победы взяла верх по сумме двух матчей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jon Nazca, Reuters Фото: Jon Nazca, Reuters

В отличие от Лиги чемпионов, где две итальянские команды — «Интер» и «Милан» — оказались в одном полуфинале, в Лиге Европы два представителя Серии А, также добравшиеся до этой стадии, двигались параллельными курсами и могли встретиться уже только в решающем матче турнира. Италия, конечно, мечтала о финале «Ювентус»—«Рома», и оба клуба имели достаточно неплохие шансы на участие в нем, но все-таки не больше 50%. Римляне дома превзошли «Байер» с минимальным преимуществом 1:0, а туринцы и вовсе еле отскочили на своем поле от «Севильи», вырвав ничью 1:1 перед самым финальным свистком.

В ответном матче главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри даже практически наполовину поменял стартовый состав, включив в него, в частности, автора спасительного гола Федерико Гатти, 19-летнего Сэмюэла Илинг-Джуниора и Мойзе Кена, который исполнял роль центрального нападающего вместо Душана Влаховича. Наверняка с первых минут вышел бы и Поль Погба, но француз получил травму в недавней встрече национального первенства с «Кремонезе». А вот наставник «Севильи» Хосе Луис Мендилибар выпустил тот же состав, что и в Турине, где его команда смотрелась весьма солидно. Все-таки неслучайно севильцы в четвертьфинале расправились с «Манчестер Юнайтед». Не дрогнули они и перед итальянским грандом.

На «Рамон Санчес Писхуан» «Юве» тоже пришлось тяжело. Хозяева так активно начали матч, как будто им нужно было отыгрываться после неудачного выезда. Гости же в дебюте отметились ударом Кена ногой в живот Неманье Гуделю и едва не остались в меньшинстве. Впрочем, до удаления дело не дошло, а потом туринцы чуть не забили с углового, когда Гатти ударил уже по-футбольному головой и голкипер Яссин Буну совершил сейв. Однако его коллега Войцех Щенсный спас свою команду в еще более сложной ситуации, когда Лукас Окампос в падении бил головой и поляк с трудом выгреб мяч откуда-то из-под штанги.

«Севилья» действовала первым номером, но «Ювентус» принял вызов и огрызался острыми контратаками. Звездный аргентинец Анхель Ди Мария вполне мог открыть счет, если бы не спижонил при выходе на ворота. Вот его соотечественник и партнер по сборной, ставшей чемпионом мира, Маркос Акунья по-простому зарядил из-за штрафной площади, и Щенсный вытащил мяч уже из-под перекладины. Гости ответили еще опаснее, когда Кен крутанул Лоика Баде и хорошо пробил в дальний угол. Но Буну успел подставить ногу, и этого легкого касания было достаточно, чтобы мяч сбился с голевой траектории, а дальше вратарю помогла штанга. Затем вновь настала очередь выручать Щенсного. Польский вратарь выстоял, а Адриен Рабьо даже вывел «Ювентус» вперед, но арбитры отменили его гол из-за офсайда. А на исходе первого тайма немного не повезло и севильцам, когда Хуан Куадрадо снес Оливера Торреса, но, по мнению VAR, это произошло за линией штрафной.

Несмотря на нули, матч был просто огонь. И во второй половине команды продолжали играть в том же духе — от ворот до ворот. Причем более качественные моменты возникали у гостей. Рабьо убежал один на один с Буну и каким-то чудом не попал в угол, а Бремер после навеса со стандарта задел штангу. Ну а потом Аллегри заменил Кена на Влаховича, и серб буквально за пару минут пребывания на поле сделал гол. Продавил центральных защитников, ворвался в штрафную и отправил мяч в сетку. Но с заменами угадал и Мендилибар. Сусо хватило десяти минут, чтобы оправдать доверие тренера и поразить цель ударом из радиуса.

Ничья 1:1 опять вынуждала обе команды искать счастья у чужих ворот. А у хозяев в концовке основного времени так открылось второе дыхание. Они снова заставили «Ювентус» отбиваться, а у Щенсного резко прибавилось работы. Только он сохранил туринцев в игре, когда били Сусо, Брайан Хиль и Юссеф Эн-Несири. В итоге избежать дополнительного времени в этом полуфинале не удалось. И там тоже было очень жарко. У гостей мог забить Федерико Кьеза, но Буну не сплоховал, а в следующей атаке Эрик Ламела головой замкнул фланговую подачу Хиля. Теперь уже «Юве» пошел ва-банк, и отличная возможность отквитать второй гол представилась тому же Кьезе, однако итальянец запустил мяч в верхний ярус трибуны за воротами. «Севилья» заканчивала вдесятером после удаления Акуньи и все-таки отстояла победу — 2:1, подтвердив, что Лига Европы — это действительно ее турнир. Напомним, испанский клуб четыре раза выигрывал его в нынешнем формате и еще дважды в прежнем, когда он назывался Кубок UEFA.

Но без итальянского участника финал Лиги Европы не обойдется. В основе «Байера» на ответный матч с «Ромой» появился бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Кроме того, главный тренер леверкузенцев Хаби Алонсо произвел кадровые перестановки в связи с потерей Роберта Андриха и Одилона Коссуну из-за травм. А возглавляющий «Рому» Жозе Моуринью отзеркалил победный состав недельной давности. Правда, сейчас римляне играли не столько на победу, сколько на нулевую ничью, и добились ее. У хозяев были возможности для взятия ворот, тот же Азмун мог сравнять счет по сумме двух встреч, если бы не промахнулся из выгодного положения, а Мусса Диаби угодил в перекладину. Но в целом прагматичный план Моуринью сработал, и знаменитому португальскому специалисту опять улыбнулась удача. С «Ромой» он выиграл в прошлом сезоне Лигу конференций и сейчас дошел до финала Лиги Европы. А вообще в коллекции Моуринью уже есть все еврокубки.

Александр Ильин