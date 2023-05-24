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Коммерсантъ FM
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Политически значимый турпоток

Александра Мерцалова о влиянии туристов на предвыборную риторику в Турции

Стремление интерпретировать сведения так, чтобы они согласовывались с собственными убеждениями,— не только яркий пример когнитивного искажения, но и расхожий инструмент политической борьбы. Сейчас в центре такой борьбы в преддверии второго тура президентских выборов в Турции внезапно оказались российские туристы. Именно с этой точки зрения можно посмотреть на заявления главы МИДа страны Мевлюта Чавушоглу, который увязал резкое сокращение в мае турпотока из России с заявлениями кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Последний ранее не исключал возможности введения ограничений в отношении РФ в случае победы на выборах. Подобную риторику, по мнению господина Чавушоглу, нужно использовать с осторожностью, просчитывая последствия для страны. Этими заявлениями крайне обеспокоены бизнесмены курортной Антальи.

Александра Мерцалова

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Российские туристы действительно стали менее охотно ездить на турецкие курорты, на что еще в апреле обращала внимание Ассоциация туроператоров России. Но едва ли дело в президентских выборах. Скорее — в несоразмерной цене отдыха. По данным Travelata.ru, на середину мая средняя стоимость забронированного тура в Турцию составляла 221,3 тыс. руб., что на 24% дороже, чем в ОАЭ, и на 10%, чем в Египет. Покупатели с похожим бюджетом могут рассматривать отдых на Мальдивах. «Учитывая, что сезонность других курортов, по сути, ушла, туркам надо оперативно сильно снижать цены. Иначе люди узнают, что летом не только в Турцию можно»,— замечает один из пользователей в комментариях телеграм-канала отраслевого ресурса «Турдом».

Вывод о том, что российские туристы не слишком восприимчивы к политической риторике, можно сделать, наблюдая за ситуацией в Грузии, куда совершать частные поездки ранее не мешали ни мораторий на прямое авиасообщение, ни ограниченное число стыковочных перелетов. Первый с 2019 года прямой рейс авиакомпании «Азимут» в аэропорту недавно встретили протестующие с табличками «You are not welcome». Загрузку самолетов в Российском союзе туриндустрии все же называют хорошей. Сюда же можно отнести и поездки российских путешественников в страны еврозоны. Они сохраняются вопреки сложностям с получением виз, работой за рубежом банковских карт и наличием только дорогих стыковочных рейсов.

Но просто снизить цены на отели и объявить об этом было бы слишком тривиальным решением для турецких властей. Ведь можно же одновременно и грамотно разыграть туристическую карту, причем при любом исходе президентских выборов. Если власть останется за Реджепом Эрдоганом, спрос путешественников можно будет увязать со стабильностью, а если пост президента займет Кемаль Кылычдароглу — обратить внимание на то, что туристы высоко ценят грядущие перемены.

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