В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за жары

Максимальная температура воздуха до +30, +32С ожидается местами в Самарской области со вторника, 23, по четверг, 25 мая. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В связи с жарой в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Ранее синоптики региона предупредили о сильном ветре. Порывы восточного ветра местами в регионе составили до 15-18 м/с.

Месяцем ранее сильные порывы ветра в Самаре привели к ряду происшествий. В частности, была повреждена кровля жилого дома в регионе. В тот же период в соседней с Самарской Ульяновской области ветер повалил деревья на авто, кровли, балконы и провода.

Георгий Портнов