Ветер повредил кровлю жилого дома в Самарской области

Сильный ветер спровоцировал ряд происшествий в Самарской области в пятницу утром. В частности, дерево рухнуло на автомобиль «Нива», который ехал по ул. Вилоновской. Об этом сообщают очевидцы.

Кроме того, ветер опрокинул дерево на проезжую часть в районе стадиона «Локомотив». Помимо прочего, в поселке Управленческий, в 4 квартале, сдуло остановку.

Также, по информации регионального ГУ МЧС, в 8:01 (MSK+1) в пятницу на пульт дежурного поступило сообщение о повреждении кровли трехэтажного многоквартирного жилого дома на площади 100 кв.м. Это произошло в Ставропольском районе, в населенном пункте Подстепки, на ул. Школьная, 9.

Ранее в Самарской области был объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Его скорость в регионе достигает 25 м/с.

Георгий Портнов