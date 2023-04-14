В Ульяновской области упавшие деревья повредили авто, кровли, балконы и провода

Центр управления Ульяновском получил 30 сообщений о падении деревьев, веток, повреждениях кровли и автомобилей. Это произошло из-за сильного ветра. Об этом сообщает городская администрация

«Падение деревьев зафиксировано на Московском шоссе, улицах Оренбургской, Станкостроителей, Автозаводской, Московской, Караганова, Камышинской, Кирова и проезде Высотном. Несколько деревьев накренилось»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Также поступили четыре сообщения об обрыве проводов, повреждении балконов и кровли в Карлинском. Кроме того, на ул. Карла Маркса и Отрадной ветер опрокинул остановки общественного транспорта.

В числе прочего в селах Анненково и Лаишевка зарегистрированы перебои с электроснабжением. В настоящее время сотрудники городских служб и управляющих компаний, а также энергетики ликвидируют последствия непогоды.

В Самарской области также произошел ряд происшествий из-за сильного ветра. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

Георгий Портнов