Bing обогнал Baidu и стал самым популярным поисковиком в Китае

Поисковик Bing от Microsoft возглавил список поисковых систем, используемых в Китае,— им пользуется свыше 37,4% жителей страны. Об этом говорится в отчете аналитической компании Statcounter за апрель 2023 года. На втором месте находится Baidu — его доля составила 27,01%.

Тройку лидеров замыкает Sogou (16,36%), затем идет «Яндекс» (7,45%), Haosou (6,25%) и Google (5,2%). Резкий рост использования Bing (почти на 10%) можно объяснить нововведениями Microsoft в сфере поиска и ИИ: Bing получил интеграцию с набирающим популярность чат-ботом ChatGPT. Успехи поиска от Microsoft привели к тому, что какое-то время Samsung задумывалась о смене поисковой системы по умолчанию в своих смартфонах с Google на Bing.

С тех пор Google провела несколько презентаций, где представила некоторые свои продукты в области искусственного интеллекта, в том числе объявила об интеграции чат-бота Bard в поисковую выдачу.

Евгений Федуненко