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Коммерсантъ FM
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WSJ: Samsung не станет менять поиск Google на Bing в своих смартфонах

Южнокорейская компания Samsung передумала менять поисковую систему по умолчанию в своих устройствах. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Ранее о возможной смене поиска по умолчанию на устройствах Samsung сообщала The New York Times.

В Samsung начали задумываться о замене поиска Google на Bing в свете успехов последнего в области искусственного интеллекта. Также компанию могло не устраивать то, что Google платила Apple за использование своего поиска по умолчанию от $8 млрд до $12 млрд, а Samsung — около $3 млрд. В Samsung рассматривают свою зависимость от Google как проблему, и переход на Bing помог бы устранить ее.

Однако Google с тех пор провела несколько презентаций, где представила некоторые свои продукты в области искусственного интеллекта, в том числе объявила об интеграции чат-бота Bard в поисковую выдачу. В Samsung не захотели рисковать деловыми отношениями с Google: почти на все смартфоны Samsung устанавливается операционная система от Google Android, а сама южнокорейская компания поставляет Google чипы памяти и является производителем некоторых процессоров Google.

Евгений Федуненко

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