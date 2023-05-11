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Google представила обновленный чат-бот Bard с поддержкой русского языка

Американская корпорация Google на конференции для разработчиков Google I/O сообщила, что чат-бот Bard теперь доступен для пользователей в 180 странах, в России им пользоваться нельзя.

На данный момент нейросеть работает на английском, японском и корейском, но в будущем ИИ получит поддержку 40 языков, в том числе русского. Google интегрирует чат-бот в поисковую выдачу — сгенерированный ИИ текст будет показываться перед результатами поиска и сопровождается ссылками на источники.

Bard теперь распознает 20 языков программирования и будет способен находить в коде ошибки, исправлять их, а также объяснять смысл каждой конкретной строчки. Можно будет увидеть заимствованные части кода или любого другого текста, а также узнавать источник. Появится возможность экспорта кода или текста в Gmail, «Документы», Colab и Replit. В Gmail текст сообщения будет попадать в раздел «Черновики», где его можно будет отредактировать и отправить.

В будущем появится интеграция с «Диском», «Картами» и другими сервисами Google. Также в ближайшие месяцы интеграцию с Bard получит генеративный ИИ Adobe Firefly, создающий изображения по текстовому описанию. Чат-бот Bard будет предлагать в ответах больше картинок, также можно будет создать поиск по изображению или просить ИИ создать подпись к картинке — в чат-бот теперь интегрирован Google Lens.

В составе Bard будет работать новая языковая нейросеть PaLM 2, специализирующаяся на математике, логике и философии. Разработчики утверждают, что PaLM 2 сможет решать сложные математические задачи и рисовать диаграммы, также она обладает улучшенной способностью писать и отлаживать программный код.

Новая нейросеть MusicLM сможет создавать музыку по текстовому описанию — она доступна в приложении AI Test Kitchen на мобильных устройствах. Также в Google Фото появится редактор с ИИ Magic Editor, который позволит менять композицию в кадрах и достраивать их, переделывать освещение, удалять или перемещать объекты.

Евгений Федуненко

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