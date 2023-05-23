Губернатор Нижегородской области рассказал о состоянии Захара Прилепина

Врачи пока не дают прогнозов по выписке писателя Захара Прилепина, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, медики «справляются», и ситуация находится под контролем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глеб Никитин с Захаром Прилепиным

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина Глеб Никитин с Захаром Прилепиным

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

«Он бодр настолько, насколько это возможно после таких травм. Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть. Все под контролем, врачи справляются»,— рассказал губернатор на полях Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае (цитата по ТАСС).

Покушение на господина Прилепина совершили 6 мая: его машину взорвали под Нижним Новгородом. Сидевший на пассажирском месте охранник Александр Шубин погиб на месте, сам писатель был ранен. Обвиняемый в покушении Александр Пермяков после задержания сказал, что действовал по заданию СБУ, он арестован. На прошлой неделе Захар Прилепин начал проходить реабилитацию.

Подробнее о покушении — в материале «Ъ» «Террорист Пермяков и неустановленные лица».

Лаура Кеффер